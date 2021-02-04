04.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Faizsiz fonlar getiri lideri
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) pandemide gördüğü ilgi ve güvenle derinleşme fırsatı bulduğunu kaydetti.
Sincek, 2020’de faizsiz fonların yüzde 33.9 getiri ile emeklilik sistemini yukarı taşımaya devam ettiğini belirterek “Bireysel fon performansı olarak da Katılım Emeklilik Hisse Fonu, tüm emeklilik fonları arasında yüzde 109.31’lik getiri ile yılı yine lider bitirdi. Diğer yandan da BES fonlarının enflasyonun üzerinde getiri sağlamasıyla gönüllü BES’in katılım sayısı da yükselişe geçerek 6 milyon 900 bin kişiye ulaştı” dedi.
Alacağını tahsil için gitti, aracında ölü bulunduAnkara'da, bir süredir haber alınamayan Rafet Ünal (45), boş arazide otomobilin içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekiplerince yapılan araştırmada, Ünal'ın Keçiören ilçesinde kozmetik ürünleri satan bir iş yerini işlettiği belirlendi.