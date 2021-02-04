Faizsiz fonlar getiri lideri

Sincek, 2020’de faizsiz fonların yüzde 33.9 getiri ile emeklilik sistemini yukarı taşımaya devam ettiğini belirterek “Bireysel fon performansı olarak da Katılım Emeklilik Hisse Fonu, tüm emeklilik fonları arasında yüzde 109.31’lik getiri ile yılı yine lider bitirdi. Diğer yandan da BES fonlarının enflasyonun üzerinde getiri sağlamasıyla gönüllü BES’in katılım sayısı da yükselişe geçerek 6 milyon 900 bin kişiye ulaştı” dedi.