MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Faizsiz fonlar getiri lideri
ABONE OL
04.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Faizsiz fonlar getiri lideri

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) pandemide gördüğü ilgi ve güvenle derinleşme fırsatı bulduğunu kaydetti.

Faizsiz fonlar getiri lideri

 

Sincek, 2020’de faizsiz fonların yüzde 33.9 getiri ile emeklilik sistemini yukarı taşımaya devam ettiğini belirterek “Bireysel fon performansı olarak da Katılım Emeklilik Hisse Fonu, tüm emeklilik fonları arasında yüzde 109.31’lik getiri ile yılı yine lider bitirdi. Diğer yandan da BES fonlarının enflasyonun üzerinde getiri sağlamasıyla gönüllü BES’in katılım sayısı da yükselişe geçerek 6 milyon 900 bin kişiye ulaştı” dedi.

    Alacağını tahsil için gitti, aracında ölü bulunduAnkara'da, bir süredir haber alınamayan Rafet Ünal (45), boş arazide otomobilin içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekiplerince yapılan araştırmada, Ünal'ın Keçiören ilçesinde kozmetik ürünleri satan bir iş yerini işlettiği belirlendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi açıklaması!

    Son dakika... İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi açıklaması!

    Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

    Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

    Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

    Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

    Ünlü spikere büyük şok! Gittiği yerleri arayıp...

    Ünlü spikere büyük şok! Gittiği yerleri arayıp...

    Sıradaki Haber