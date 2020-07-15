‘Faizsiz konut ve araç teslimatında rekor’

Buna göre firma, bir ayda 2 bin 510 kişiyi ev ve araç sahibi yaptı ve 2019 yılının haziran ayına kıyasla teslimatını yüzde 65 artırmış oldu. Yapılan bir aylık teslimatla ekonomiye 300 milyon lirayı aşkın bir katkı sağlandığını ifade eden Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün, ulaşılan aylık teslimat kapasitesinin sistemin başarısını ortaya koyan güçlü bir gösterge olduğunu, 1.800 bandındaki teslimat ortalamasının da yılın ikinci yarısından itibaren 2 binin üzerine çıkacağını dile getirdi.



Payı artıyor



Üstün, yılın ilk 6 ayında sistemle ev ve aracına kavuşanların sayısının geçen yıla göre yüzde 18’lik bir artış gösterdiğini belirtirken, “Tamamen yardımlaşma ve dayanışma üzerine kurulu, şeffaf bir sistem olan Elbirliği, konut ve araç teslimatlarıyla her geçen yıl pazardaki payını büyüten finansal bir güç haline geldi. Pandemiye rağmen bu yılın ilk 6 ayında yaptığımız yatırımlarla gücümüze güç kattık ve teslimatlarımızı yüzde 18 artırarak 12 bine yakın kişinin ev ve aracına kavuşmasına vesile olduk. Yılın kalan ikinci yarısında da Türkiye geneli araç ve konut satışlarındaki payımızı artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Araca yoğun ilgi



Geride kalan 6 ayda araç ve konut yatırımlarının hız kesmediğini belirten Üstün, “Elbirliği Sistemi’ne başvuranların sayısı yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 artarken, pandemide araç sahibi olmak isteyenleri sayısında ise patlama yaşandı. Konut teslimatlarının yüzde 8 arttığı bu dönemde araçtaki artış yüzde 29 oldu” dedi.