Faktoring Nedir? Faktoring Şirketleri Ne İş Yapar?

Faktoring, faydalanmak isteyen şirketleri finansal açıdan rahatlığa kavuşturan bir sistemdir. Türkiye'de büyük/küçük çaplı şirketlerin pek çoğu halihazırda faktoring şirketleri ile çözüm ortaklığı yürüterek ekonomik açıdan daha bağımsız bir politika izlemektedir.

Faktoring esasen şirketlerin üretim ve satış faaliyetlerine odaklanabilmesi için dolaylı olarak yardımda bulunan bir sektorel şirkettir. Temel amacı şirketlerin henüz tahsil etmedikleri alacaklarını faktoring firması kendi bünyesine alır. Söz konusu alacaklarsa nakde dönüştürülerek faydalanan şirkete sağlanır.

Faktoring Nedir?

Faktoring, ürün ve hizmet satışı sağlayan firmaların özellikle ticari alacaklarının devredildiği bir sistemdir. Bu sistemin genel tanımı finansal bir enstrüman olarak değerlendirilse de çalışma prensibi çok daha fazlası olduğunu göstermektedir. Belirtildiği üzere ticari ürün ve hizmet satışı sağlayan firmaların alacaklarını devretmesine dayalıydı.



Devredildiğinde ise son derece düşük riskli fon söz konusu olacağından tahsilat yönetiminde garanti hizmetlerin sağlandığı görülebilmektedir. Kısaca anlaşılır bir şekilde ifade edilecek olursa faktoring, şirketlerin tahsil etmediği alacaklarını devredip, yerine nakit para sağlaması demektir. Faktoring şirketleri bu kapsamda faaliyetlerini sürdürür.

Finansal bir terim olan faktoring örnek üzerinden değerlendirilecek olursa;

Herhangi bir faktoring şirketinin adı: X Faktoring

Müşteri adı: Y (Aynı zamanda satıcı demektir X Factoing için)

Borçlu adı: Z (Alıcı demektir. Alacağın tahsil edileceği kişidir.)

Y isimli müşteri X Faktoring'e başvurarak Z isimli alacaklısından tahsil etmediği alacağı X Faktoring'e devreder. X Faktoring de bunun karşılığında müşterisine nakit ödeme sağlar. Bu sayede müşteri üretim ve satış faaliyetlerine odaklanarak finansal açıdan daha rahat olur.

Faktoring Şirketleri Ne İş Yapar?

Faktoring şirketleri esasen alacakları bulunan kişilerin henüz tahsil etmedikleri vadeli alacağını vadesinden önce nakde çevrilmesini sağlar. Bu alacaklar ister esnafın alacağı isterse de kobi alacağı olsun fark etmemektedir. Ayrıca nakde çevrilmesi gereken alacak çek/senet şeklinde kabul görüleceği gibi kesilmiş fatura ile de kabul görülebilmektedir.



Herhangi bir faktoring şirketine başvurulması durumunda ticari söz konusu olan alacaklar nakde dönüşerek tarafınıza sağlanır.

Faktoring şirketlerinin genel çalışma prensibi, çözüm ortaklığı yürüttüğü bir şirket ile anlaşma sağlayarak; yurt içi ve yurt dışı hizmet sunmasıdır. Yani hizmet prensibi bölgesel olarak sınırlanmayıp, uluslararası bağlamda da faaliyet sürdürmektedir. Genel değerlendirme pek çok faktoring şirketi için bu şekildedir