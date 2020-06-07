‘Fenomenlerden vergi alınsın’

AYD’den yapılan açıklamada, geleneksel medya kuruluşlarının, sosyal medya kuruluşlarının devreye girmesiyle zor duruma düştükleri öne sürülerek, “Sosyal medya fenomenleri internet üzerinden yayın yapıyorlar. Gerek kamudan, gerek özel sektörden çok ciddi gelir alıyorlar. Belediyeler bu isimlere canlı yayın bedeli ödüyor. Her biri bir televizyon gibi çalışıyor. Devlete tek kuruş vergi ödemiyorlar. İstihdam yapmıyorlar. Geleneksel medyanın suçu nedir?” ifadelerine yer verildi.



Sosyal medya üzerinden yayın yapan kuruluşların denetime de tabi olmadıkları belirtilen açıklamada, Instagram’dan ya da kendi Youtube kanalından canlı yayın yapanların ciddi miktarda para kazandıkları ancak kimseye hesap vermedikleri ifade edildi.