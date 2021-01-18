Fiba CP ve LC Waikiki iş birliği güçleniyor

Halihazırda FİBA CP’nin yurt içindeki AVM’lerinde 4 mağazası ile hizmet veren LC Waikiki, M1 Adana AVM’deki 2 bin metrekarelik mağazasından, yaklaşık 4 bin metrekarelik yeni bir mağazaya geçiş yaptı.



Ekonomiye katkı



Bu yenilemeyle LC Waikiki FİBA CP AVM’lerinde 12 bin metrekarelik hizmet alanına sahip oldu. FİBA Commercial Properties CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, “Gerçekleştirdiğimiz köklü iş birliğimizle yurt içi ve yurt dışında 6 LC Waikiki mağazasını misafirlerimiz ile buluşturuyoruz” dedi. LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ise, “FİBA CP’nin yurtiçi ve yurtdışı AVM’lerinde işbirliği yapmaktan ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.