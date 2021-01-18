18.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Fiba CP ve LC Waikiki iş birliği güçleniyor
Ticari gayrimenkul alanında projeler yürüten FİBA Commercial Properties, LC Waikiki ile iş birliğine adım attı.
Halihazırda FİBA CP’nin yurt içindeki AVM’lerinde 4 mağazası ile hizmet veren LC Waikiki, M1 Adana AVM’deki 2 bin metrekarelik mağazasından, yaklaşık 4 bin metrekarelik yeni bir mağazaya geçiş yaptı.
Ekonomiye katkı
Bu yenilemeyle LC Waikiki FİBA CP AVM’lerinde 12 bin metrekarelik hizmet alanına sahip oldu. FİBA Commercial Properties CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, “Gerçekleştirdiğimiz köklü iş birliğimizle yurt içi ve yurt dışında 6 LC Waikiki mağazasını misafirlerimiz ile buluşturuyoruz” dedi. LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ise, “FİBA CP’nin yurtiçi ve yurtdışı AVM’lerinde işbirliği yapmaktan ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.
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