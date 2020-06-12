‘Fiber ve 5G yatırımıyla yeni dünyaya hazırız’

Pek çok şirket iş modellerini değiştirdi. Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitimle de evlerde internet kullanımı zirve yaptı. Bu dönemde data kullanımı ve iletişime olan ihtiyaç arttı. Dijitalleşmeyle yapay zeka başta olmak üzere yeni teknolojilerin insan yaşamında daha geniş yer bulacağı bir döneme girdik. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, “Firma olarak fibere, dijitalleşmeye ve 5G teknolojilerine yatırımlarımız ve internet penetrasyonunu yükseltme konusundaki gayretlerimizle bu yeni dünyaya son derece hazırlıklıyız” dedi. Vural’la pandemi dönemini ve yeni normali konuştuk.

700 kişiyi işe alacak

- Çalışan sayınızda bir değişim oldu mu?

Türkiye’nin en büyük istihdam kapasitesine sahip şirketlerinden biriyiz. Çalışan sayımızda olağan dışı bir değişim yaşanmazken, işe alım sürecimiz aksamadan devam etti. Genç yetenek programımız Start’a da devam ediyoruz. Programa başvuranlar için değerlendirme süreçleri tamamlandı ve programda son aşamaya gelindi. Program kapsamında aşamaları başarıyla geçen yeni mezun genç arkadaşlarımızı işe başlatacağız. Ayrıca pek çok kurumsal müşteriye hizmet veren çağrı merkezi şirketimiz AssisTT bünyesinde, ağustos ayı sonuna kadar Anadolu’nun 10 farklı ilinde 700 kişiyi daha istihdam etmeyi planlıyoruz.

Kademeli dönüş planı

- Çalışanlarınız iş yerine gelerek mi çalışıyor?

Bu süreçte gözettiğimiz iki husus var. Çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığı. İkincisi de kesintisiz iletişimin devam edebilmesi. 19 Mart’tan itibaren ofiste bulunması gerekmeyen tüm çalışanlarımızı ev ofis düzenine geçirdik. Sahada bulunması gereken ekiplerimizi vardiya düzenine geçirerek ve çalışma saatlerini azaltarak riski önlemeye ve azaltmaya yönelik aksiyon aldık. Müşteri ofislerimizin bir kısmını kapattık, bir kısmının da çalışma saatlerini sınırlandırdık. Şu anda 20 binin üstünde personelimiz ev-ofis düzeninde evlerinden çalışmayı sürdürüyor. Çağrı merkezimizdeki müşteri temsilcilerimizin yüzde 97’si çağrıları evlerinden cevaplıyor. Riski önlemeye yönelik yeni kurallar ve güvenlik önlemleriyle öncelikli olarak yönetim kademesinden başlayarak ofislerde çalışma düzenine aşamalı ve zamana yaygın şekilde geçiş planlıyoruz. Dönüşte adaptasyon sürecini kolaylaştırmak, aldığımız önlemleri ve gereken kuralları aktarmak amacıyla bilgilendirme kitapçıkları ve eğitim videoları hazırlıyoruz.

Ofisleri yeniden düzenledik

- İş yerinde sosyal mesafeyi korumak için neler yapıyorsunuz?

Halihazırda ofiste bulunması kritik olan çalışanlarımız, sahadaki kurulum ve arıza ekiplerimiz var. Binalarımızda ve sahada bulunma zorunluluğu olan çalışanlarımızı uzmanlıklarına göre daha küçük ekiplere ayırarak, birbirleri ile temaslarını azalttık. Bakanlık genelgesine uygun olarak ofislerimizdeki oturma düzenlerini sosyal mesafe kurallarına göre yeniden planladık. Çalışan oturma grupları dışında yemek ve servis hizmetlerine bir süre ara verdik. Sürecin başından itibaren çalışanlarımızı sık ve düzenli bir şekilde bilgilendirdik, e-eğitimler düzenledik. Ofise dönüş programında hizmetlerimize bir süre belli kıstaslar koyacağız ve çalışma alanlarımıza dışarıdan ziyaretçi kabul etmeyeceğiz.

Telekom daha az etkilendi

- Sektörde kâr marjlarında bir değişim bekliyor musunuz?

Bu dönemde tüm dünya gibi sektörümüz de ciddi bir sınavdan geçti. Biz 2020’ye iyi başladık. Sağlam nakit akışı ile birlikte güçlü operasyonel ve finansal performansla ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 17 büyüme sağladık. 2020 yılı için FAVÖK beklentimizi 12.4-12.6 milyar TL aralığına ve yatırım öngörümüzü yaklaşık 6.4 milyar TL’ye yükseltmiş bulunuyoruz.

- Pandeminin ardından sektörünüzde birleşme ve satın almaların artmasını bekliyor musunuz?

Pandeminin ekonomik tesirlerinden belli sektörler daha çok etkilenirken telekom ve teknoloji firmaları daha az etkilendi. Hatta dijital servisler ve teknoloji girişimleri için bir gelişme ortamı oluştu. Bu dönemde kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures ile başta sağlık, eğitim ve enerji olmak üzere çeşitli alanlarda yatırımlarımıza devam ettik. Online sağlık hizmeti platformu DoctorTurkey’den sonra dijital patoloji alanında hizmet sunan yerli yazılım şirketi Virasoft’a yatırım yaptık. Bir diğer yatırımımız da eğitim platformu MentalUP oldu.