Fikirtepe inşaatı 3 yılda tamam

Kentsel dönüşümün adeta simgesi haline gelen İstanbul Fikirtepe’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girdi. Bakan Murat Kurum, önceki gün bölgede arka arkaya yaptığı 3 toplantı ile tüm kesimlerle görüşerek, çözüm konusunda kesin kararlarını açıkladı. Bölge için yol haritası da çizildi.

40 proje adasında çalışmalar yapılacak. Bakanlık, ilgili kurumlarıyla gelecek haftadan itibaren Fikirtepe’de olacak. İşleyişle ilgili bilgiler veren ve merak edilen soruları yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, “Artık Fikirtepe’deyiz. Bitirene kadar kararlı şekilde çalışacağız” dedi.

Fikirtepe’nin yeni çehresine kavuşması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bölgenin ‘terkedilmiş bir yer olarak değil, örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur’ diyen Bakan Murat Kurum, yol haritalarının hazır olduğunu açıkladı. Sürecin tamamı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülecek. Tüm uygulamaların başında ise Emlak Konut Genel Müdürlüğü olacak. İnşaatların yapım süreci Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut eliyle yürütülecek.

Fikirtepe’de 61 proje adasında 18 proje tamamlandı. 28 proje adası faaliyetsiz beklerken, 10’unda ise yıkım ardından faaliyet olmadı. 5 proje ise çok ağır yürüyor.

Tahliyeler başlıyor

Bakanlık, bölgede projelerini yapmayan ancak satış ofisi açan firmalardan iki tanesinin ofisini irtibat bürosu yapacak. Hem vatandaşlara bilgi verilip, hem de yürütücü olarak kira yardım talepleri toplanacak.

Tahliye için belirli bir süre tanınacak. İmar planlarına dair düzenlemeler de yapılıyor. Ardından yıkımlara başlanacak. Tüm bölgedeki çalışmalar aynı anda yürütülecek. En önemli amaçlarının projenin doğru ilerlemesi için çalışmaların aynı anda titizlikle yürütülmesi olduğunu anlatan Vedad Gürgen, “Biri yapılıyor biri yapılmıyor, bunlara paralel olarak altyapı yapılamıyor. Bitmiş konutlar da dışarıdan girilemez durumda. Projeler tamamlanmadıkça altyapının getirdiği yükü de üstümüzden atamıyoruz” dedi.

Kararsız olana rest

Bakan Murat Kurum ve ekibi, bölgede arka arkaya üç etap toplantı yaptı. İlk etapta yerel yönetim, bölge siyasetçileri, bürokratlar görüş alışverişinde bulundu. İkinci etapta ise müteahhitler çağrıldı.

Bakan Kurum, işlerine devam edemeyeceklerini belirten müteahhitlere ve kararsız yanıtlar verenlerle toplantıya devam etmedi. Müteahhitler içinde üç yüklenici firma işlerine devam edeceklerini belirtirken, Bakan Kurum, 1 ay içinde bu müteahhitlere iş planlarını vermeleri, teminat yatırmaları şartı koydu. Bu program bakanlık tarafından takip edilecek, eğer iletildiği gibi yürütülmezse o projeler de feshedilecek.

‘Sadık kalacağız’

İrtibat ofislerine gelen vatandaşlara yapılacak bilgilendirmeler ile ‘biz başlıyoruz’ diyeceklerini vurgulayan Vedad Gürgen, daha önce bölgelerindeki müteahhitler ile yaptıkları sözleşmelerin inceleneceğini söyledi.

Gürgen, “Alacak vereceklerine bakacağız. Çünkü bölgede tip bir sözleşme yok. Mesela bazıları yüzde 60-40 oranında anlaşmış ancak yüzde 60 kağıt üstünde o orana denk gelmiyor. Hesaplar sıkıntılı. Hepsini inceleyeceğiz. Bakanımız Murat Kurum, orada da vurguladığı üzere, anlaşmalara mümkün olduğunca sadık kalıp dizayn edilecek” bilgilerini verdi.

Hukuki altyapısı hazır

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un uygulama yönetmeliğinde geçen yıl yapılan değişiklikleri hatırlatan Vedad Gürgen, buradan gelen yetki ve sorumlulukları ile bölgedeki fesihlerin ve yükleniciliğin tüm hukuki altyapısının sağlandığını söyledi. ‘Bugüne kadar devlet bölgeye girmeye yönelik çalışmalar yapıyordu, artık tam başarı sağlanacağını söyleyebilir misiniz?’ sorumuz üzerine Gürgen, şu açıklamayı yaptı:

“2019’da kanunda değişiklikler yaptık. Yani bugünlere hazırlık oldu. Çünkü daha önce bölgeye gittiğimizde hukuki çerçevenin ve bütçe hesaplarının izin verdiği koşulda iki yapı adasını alabildik. Hatta birini teslim ettik, biri de bir iki aya teslim edilecek. O zaman gördük ki, böyle alanlara tam müdahil olabilmek için yasal bir altlığı tüm detaylarıyla hazır olmalı. O günlerde yasal altyapı ancak bu kadarına izin veriyordu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bakanlık yapısı değişti. Bünyesine çok güçlü olan TOKİ, Milli Emlak, Emlak Konut, Emlak Katılım gibi kurum/kuruluşlar geldi. O zamanki bütçe hesaplarımızla şimdiki aynı değil. 6303 sayılı kanunda yapılan değişiklikler vatandaşın fesih hakkını, işlerine devam edemeyen müteahhitlere karşı yaptırımlar, resen yıkım/yapım hakkı gibi pek çok olanak getirdi. Gerekçeleriyle bu alanlarda işlemler feshedilecek. Ayrıca çevrenin can ve mal güvenliğine yönelik sorunlu alanlar konusunda da haklarımız var. 20 metre temel çukuru kazmış, içine su dolmuş, her türlü tehdit. Bakanlık olarak bu tehlikeleri de gözeterek resen uygulama yapacağız.”

‘İlave finansman karşılanır’

Fikirtepe’de bugüne kadar yapılan çalışmalarda müteahhit firmaların harcamaları ya da konut alanlardan alınan bedeller oldu. Vedad Gürgen, bu konuyla ilgili merak edilenleri de yanıtladı:

“Alanlarda müteahhitler belirli bir harcama yapmıştır, tabii konut alanlardan daire bedeli gibi para da almıştır. Bu anlamda da firmaların tüm dosya, defterlerini ne varsa isteyeceğiz. Müteahhit alacaklıysa artan konutlardan payları verilerek nihai hale getirilir. Daire alanlar tarafında, müteahhitlerden alacağı olanlar varsa bunun çözüm yeri yargı olacaktır. Şu an için 40 proje adasında olacağız. Teminatını yatıran, iş programını getiren, işini yapabilecek olan müteahhitlerin belli olmasıyla birlikte tam sayı belli olur. Ana yüklenici Emlak Konut. Bir müteahhit kat karşılığı yüzde 50 anlaşma yapmış. Artık o biziz. Daha önce nasıl ki artan konutları satıp firma finansman sağlıyorsa şimdi bunu Emlak Konut yapacak. İlave finansmana ihtiyaç olursa bakanlık bunu sağlayacak.”