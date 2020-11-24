Fikirtepe’de dönüşüm TOKİ ve Emlak Konut’tan

İstanbul’da kentsel dönüşümün simgelerinden olan ve yıllardır tamamlanamayan Fikirtepe dönüşümü Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO tarafından yapılacak.

Fikirtepe’deki hak sahipleri temsilcileriyle bölgede buluşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz. Bu noktada Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz bünyesinde sürecin tamamını yürütecek, uygulamaları da yine Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz eliyle yapacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Fikirtepe’nin terkedilmiş bir yer olarak değil örnek bir şehircilik başarısı olarak anılması için devletin elini taşın altına koyduğunu belirten Kurum, “Yol haritamızı belirledik ve ete kemiğe bürünecek şekliyle sürecimizi yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

3 yılda teslim edilecek

Bölgenin 2007’de ‘kentsel dönüşüm alanı’ olarak belirlendiğini hatırlatan Kurum, alanda bazı yapı adalarında temeller atıldığına ancak inşaatların devam etmediğine değinerek, şunları kaydetti:

“Bölgenin, kentsel dönüşümün ilk örneklerinden biri olması nedeniyle yaşanan teknik, hukuki ve finansal sorunlar sebebiyle aksaklıklar yaşandı. Sayısı az da olsa bir grubun, hakkından fazla daire veya iş yeri istemesi, bazı yüklenicilerin aynı alan için birbirleriyle yarışa girmeleri nedeniyle fiyat artışlarının oluşması, vatandaşlarımızın birden fazla yükleniciyle aynı ada, parsel içerisinde sözleşme imzalaması gibi birçok problemle karşı karşıya kaldık.”

Fikirtepe’de 7 proje adasındaki hak sahipleri tarafından bakanlığa yüzlerce sözleşme feshi başvurusu yapıldığını belirten Kurum, şöyle devam etti:

“40 yapı adasında, ki bu adalardan bir kısmı işine başlamış, bir kısmı yarım kalmış, işlerine başlayan firmalardan teminat alacak, kendilerine 1 ay süre vereceğiz. 1 aylık süre içinde projelere başlamazlarsa, bakanlık olarak bu fiilen başlamış, inşaatı devam eden projelere de biz başlayacağız ve inşallah aşamalı olarak 3 yıl içerisinde yeni yuvalarınızı, sağlam konutlarınızı sizlere teslim edeceğiz. Hiç başlamamış, herhangi bir anlaşma yapmamış, sözleşme imzalamamış, yıkılmamış adaların da planlarını revize etmek suretiyle, aralık ayında yeni planları askıya çıkaracağız.

Ocakta uygulamasıyla birlikte tamamlayıp ardından yıkım sürecine başlayacağız. İhale süreci de eşzamanlı olarak gidecek ve ocak ayı itibarıyla ihaleleri yapıp, şubat, en geç mart ayında inşaata fiilen sahada başlamış olacağız.”

Yatırım değeri 5 milyar lira

Bakan Kurum, 60 bin vatandaşı doğrudan ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi’nin yatırım değerinin yaklaşık 5 milyar lira olacağını, 1.5 milyon metrekare inşaat alanını kapsayan projeyi etaplar halinde teslim edeceklerini açıkladı. Alanda 5 bin konutun yıkım sürecini beklediğini kaydeden Kurum, “İlk önce alanda 15 bin konutu tüm altyapılarıyla beraber - 15 bin konut içinde bir kısmı yapılaşmış - 10 bin yeni konutun inşasını başlatmış olacağız” dedi.