27.05.2020 - 07:47 |
Finans bonolarında stopaj oranı artırıldı
Finansman bonolarında gerçek kişiler için stopaj oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.
Finansman bonolarında gerçek kişiler için vergi tevkifat (stopaj) oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.
Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kurumsal yatırımcılar için ise finansman bonolarında stopaj oranın yüzde 0 olarak uygulanmaya devam etmesi kararlaştırıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelecek bayramlar şehirleri doldursunSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın yalnızca evlere geldiğini belirterek "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının gölgesinde Ramazan Bayramı'nın sona ermesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.