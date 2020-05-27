BİST103.0240.00EURO 7.420.40USD6.760.62ALTIN369.96-2.25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Finans bonolarında stopaj oranı artırıldı
    ABONE OL
    27.05.2020 - 07:47 |

    Finans bonolarında stopaj oranı artırıldı

    Finansman bonolarında gerçek kişiler için stopaj oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.

    Finans bonolarında stopaj oranı artırıldı

    Finansman bonolarında gerçek kişiler için vergi tevkifat (stopaj) oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.

    Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Kurumsal yatırımcılar için ise finansman bonolarında stopaj oranın yüzde 0 olarak uygulanmaya devam etmesi kararlaştırıldı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelecek bayramlar şehirleri doldursunSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın yalnızca evlere geldiğini belirterek "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının gölgesinde Ramazan Bayramı'nın sona ermesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! 15 ilde uygulanan seyahat yasağı kalkıyor! Tarih belli oldu

    Son dakika! 15 ilde uygulanan seyahat yasağı kalkıyor! Tarih belli oldu

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

    'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

    'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

    Son dakika: Corona virüs tablosundaki son durum nedir? Sağlık Bakanı Koca anlattı

    Son dakika: Corona virüs tablosundaki son durum nedir? Sağlık Bakanı Koca anlattı

    Sıradaki Haber