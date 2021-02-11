'Finans piyasalarında parçalanmanın kimseye yararı yok'

Başbakanlık açıklamasında, "Gerekli tüm evrakları sağlamış, dünyanın en önde gelen finans merkezlerinden biri olmamıza ve güçlü bir düzenleyici sisteme sahip bulunmamıza rağmen AB hala bize tam denklik vermedi." ifadesi kullanıldı.

AB tarafından gerekli denkliklerin sağlanmaması nedeniyle İngiltere'deki hisse senedi işlemlerinin bir kısmının yine AB'nin tavsiyesi ile AB ülkelerine kaydığı belirtilen açıklamada, "Bizim pozisyonumuz, finans merkezleri arasında hisse senedi işlemlerinde parçalanmanın kimsenin yararına olmayacağı yönünde." denildi.

AB'YE LONDRA İLE OLAN FİNANS BAĞINI KOPARMAMASI ÇAĞRISI

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey de BoE'nin web sitesinde yer alan değerlendirmesinde, AB'ye Londra ile olan finans bağını koparmaması çağrısında bulundu.

Bailey, "Korkarım ki AB'nin Birleşik Krallık'ta sahip olduğumuz kural ve standartlara yön verdiği ve bunları belirlediği bir dünya işe yaramayacaktır. AB, İngiltere'yi kendisinden koparacak mı? Şu anda bunu yapma niyetine dair işaretler var ama bence bu bir hata olur." ifadelerini kullandı.

AB, halihazırda İngiltere borsalarının Hollanda, Fransa ve Almanya'daki muadilleriyle aynı denetim statüsüne sahip olduğunu kabul etmiyor.

İngiltere ve AB arasında Aralık 2020'de Serbest Ticaret Anlaşması üzerinde uzlaşılmasının ardından Mart 2021'de finans sektörünü de kapsayacak bir mutabakata varılması hedefleniyor.

Amsterdam, geçen ay günlük ortalama hisse senedi işlem hacminde Londra'yı geride bırakmıştı. Euronext Amsterdam, CBEO Europe Hollanda birimi ve Turquoise'da ocakta günlük ortalama hisse senedi işlem hacmi toplam 9,2 milyar avro seviyesine ulaşmıştı. Söz konusu dönemde Londra'da hisse senedi işlem hacmi ise günlük 8,6 milyar avro seviyesinde gerçekleşmişti.