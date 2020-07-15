‘Finansal istikrarda virajlar geride kaldı’

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “15 Temmuz’dan sonraki süreçte, finansal istikrar açısından kritik virajları başarıyla geride bıraktık” dedi. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Osman Arslan şunları kaydetti:



“Cumhuriyetin temel ilke ve değerlerinin merkezinde bağımsızlığa olan tutkumuz vardır. Tarih boyunca gücünü ve dirayetini tüm dünyaya kabul ettiren milletimiz, zaman zaman çeşitli unsurların saldırısına uğrasa da çok şükür ki her defasında demokrasiye düşman bu girişimleri başarıyla geri püskürtmüştür. Türkiye’nin 2000’li yıllarda yazdığı ekonomik ve siyasi başarı, toplumsal kalkınma hamlesini içine sindiremeyen bir takım odaklar, Gazi Meclisimizi kurşunların hedefi yapacak kadar gözlerini kararttı. Ne mutlu bize ki, ‘Ben bugüne kadar milletin üstünde bir güç tanımadım’ diyerek her zaman cesur bir irade gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, o gecenin karanlığı ertesi sabaha kalmadan aydınlandı. Ulu Önder Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimiz bir badireyi daha atlattı.”



Öncelik yerli üretim



Konuyu ekonomi açısından da değerlendiren Arslan şu ifadeleri kullandı: “15 Temmuz’dan sonraki süreçte, finansal istikrar açısından kritik virajları başarıyla geride bıraktık. Özellikle son iki yılda ekonomide güçlü bir paradigma değişikliği yaşadık. Finansal istikrarımızı kalıcı kılan temel unsur; önceliği yerli üretime vererek sanayicimizin ithalata bağımlılığını ortadan kaldıran, ihracat odaklı bir milli ekonomi anlayışı oldu. Aynı zamanda, Türk Lirası’nın gücünü korumayı da amaçlayan bu yaklaşım, rekabetçi kur politikasıyla imalatçı sektörlerin desteklendiği yeni bir ekonomi modelini önümüze koydu.”



“Önce Halk, Sonra Bankayız” ilkesi doğrultusunda Halkbank olarak çalışmalarının odağına millete duydukları bağlılığı ve ülkenin geleceğine duydukları güveni koyduklarını vurgulayan Arslan, “Özveriyle çalışırken ihtiyaç duyduğumuz güç ve dayanağı, milletimizin bize duyduğu güvenden alıyoruz. Halkbank Ailesi adına vatanımızın bütünlüğü için canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha minnetle anıyor, milletimizin 15 Temmuz gibi kötü bir günü bir daha asla yaşamamasını diliyoruz.”











‘Dünyaya yardım eli uzatıyoruz’

“15 Temmuz’da birlik ve beraberliğimize, demokrasimize yönelik girişimlere nasıl tek yürek olarak karşı durduysak aynı dirayeti Kovid-19 ile mücadele sürecinde bir kez daha ortaya koyduk” diyen Osman Arslan, “Dünyanın önde gelen ülkelerinde sağlık sistemleri çökerken, biz dünyanın geri kalanına yardım eli uzatmaktan geri kalmadık. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında; 6 Temmuz tarihi itibarıyla 1 milyon 959 bin müşterimize 73.5 milyar TL kredi kullandırdık. Bu kredilerin yüzde 24’e yakınını esnaf ve sanatkârlar aldı. 485 bin 500 firma ile 229 bin bireysel müşterimizin toplam 27 milyar TL tutarındaki kredisini öteledik. Böylece, 2 milyon 673 bin müşterimize 100.5 milyar TL destek sağlamış olduk” ifadelerini kullandı.