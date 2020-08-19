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    19.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Fındık paraları aynı gün hesapta

    Karadeniz'de fındık hasadı sürerken, Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), 15 Ağustos itibariyle fındık alım işlemlerine başladı.

    Fındık paraları aynı gün hesapta

    FİSKOBİRLİK'ten yapılan yazılı açıklamada, birliğe üye tüm ortaklardan piyasa fiyatının 50 kuruş, üye olmayanlardan da 25 kuruş üzerinde, yüzde 50 randıman hesabı usulüne göre fındık alımı gerçekleştirildiği belirtildi.

    Ürünlerin peşin, emanet usulüyle alımlarının yapıldığı aktarılan açıklamada, üretici ve ortakların fındıkları kooperatiflerce oluşturulan alım noktalarından ya da çuvallanmış olması koşuluyla harmandan teslim alınacağı ifade edildi. Açıklamada, "Fındıklarını öğleden önce teslim eden üreticilerin ve ortakların peşin ödeme usulüne göre ürün bedelleri aynı gün içerisinde beyan edilen hesaplarına, öğleden sonra fındıklarını teslim eden üretici ve ortakların ürün bedellerinin ise, bir sonraki gün öğleden önce beyan edilen banka hesabına aktarılıyor" denildi.

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