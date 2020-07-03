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    HaberlerEkonomi Haberleri Firmaların döviz açığı azaldı
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    03.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Firmaların döviz açığı azaldı

    Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, nisanda 170 milyar 33 milyon dolar seviyesine indi.

    Firmaların döviz açığı azaldı

    Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, nisanda bir önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 4 milyar 226 milyon dolar, yükümlülükleri ise 6 milyar 663 milyon dolar azaldı. Böylece net döviz pozisyon açığı, 170 milyar 33 milyon dolara gerileyerek bir önceki aya göre 2 milyar 437 milyon dolar azalış kaydetti.

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