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    HaberlerEkonomi Haberleri Fırsatçılar borlu dezenfektana da el attı
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    20.04.2020 - 07:00 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

    Fırsatçılar borlu dezenfektana da el attı

    Koronavirüs sürecindeki fahiş fiyat uygulamalarını takip etmek için oluşturulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun ilk gündemlerinden birisi BOREL olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Ar-Ge çalışmalarını tamamladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla seri üretimine geçilen yerli koronavirüs dezenfektanı BOREL’i, bazı sitelerin 3 katı fiyatına sattığı ortaya çıktı.

    Fırsatçılar borlu dezenfektana da el attı
    MİTHAT YURDAKUL Ankara

    Eti Maden İşletmeleri tarafından deterjanın ardından seri üretimine başlanan yerli dezenfektan BOREL, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yaptığı tanıtımın ardından ePttAVM’de satışa sunulmuştu. Kamu iştiraki olan ePttAVM, ürünü bakanlığın tavsiye fiyatı olan 7.45 TL’den satışa sunarken, bazı e-ticaret sitelerinin yerli ürün üzerinden fırsatçılık yapmaya çalıştığı ortaya çıktı.

    Harekete geçildi

    Bazı platformlarda, bakanlığın 7.45 TL gibi bir fiyat önermesine rağmen ürünün 20 TL’den satışa sunulduğu görüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, bakanlığın yalnızca tavsiye fiyatı belirlediğini ancak, söz konusu satış fiyatının tavsiye edilen fiyatın yaklaşık 3 katı olduğu ve bunun kabul edilemeyeceği değerlendirmesinde bulundu. Ticaret Bakanlığı da yerli dezenfektanı fahiş fiyatla satışa sunanların, geçtiğimiz günlerde koronavirüs sürecinde fahiş fiyatla mücadele için oluşturulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nda incelenmesini kararlaştırdı. Şu an için 100 mililitrelik bir şişenin satış fiyatı 7.45 TL olarak belirlenirken, aynı ürünün 1 ile 5 litrelik şişelerinin de yakında satışa sunulacağı kaydedildi.

     

     

    Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 977 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 127 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 86 bin 306, can kaybının 2 bin 17, iyileşen hasta sayısının 11 bin 976 olduğunu duyurdu.
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