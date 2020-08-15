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    HaberlerEkonomi Haberleri FİSKOBİRLİK’ten 50 kuruşluk jest
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    15.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    FİSKOBİRLİK’ten 50 kuruşluk jest

    Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Birlik ortağı olan tüm üreticilerin fındığının üye kooperatifler tarafından piyasa fiyatının 50 kuruş üzerinde alınacağını bildirdi.

    FİSKOBİRLİK’ten 50 kuruşluk jest

    Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, faaliyet gösterdikleri her bölgede fındık alımı için hazır olduklarını belirterek, "Kooperatiflerimiz ve birliğimiz bu yöndeki çalışmalarını eksiksiz tamamladı. Şimdi sıra üretici ve ortaklarımızda" ifadelerini kullandı.

    Bayraktar, birliğe ortak üreticilerin ürünlerinin üye kooperatifler tarafından, yüzde 50 randıman hesabı usulüne göre hesaplanarak piyasada oluşan fiyatın 50 kuruş üzerinde alınacağını bildirdi. Geçen günlerde yeni bir kampanya başlattıklarını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

    "Tüm fındık üreticilerimizin FİSKOBİRLİK'e ortak olmasını, fındığına ve birliğine sahip çıkmasını istiyoruz. Birlik ne kadar güçlü olursa üreticilerimiz de o kadar güçlü olur. Birlik kalkınırsa üreticilerimiz de kalkınır.”

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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