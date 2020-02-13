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    HaberlerEkonomi Haberleri Fitbit’leri artık Bilkom dağıtacak
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    13.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Fitbit’leri artık Bilkom dağıtacak

    Bilkom, yenilikçi özelliklere sahip akıllı cihazlarıyla sağlıklı yaşama aracılık eden Fitbit’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendi. Fitbit, giyilebilir teknoloji ürünlerini dünya genelinde 100’den fazla ülkede ve 39 bin perakende mağazasında tüketiciyle buluşturuyor.

    Fitbit’leri artık Bilkom dağıtacak

    Fitbit, yenilikçi akıllı saatler ve takip cihazlarından oluşan ürün yelpazesiyle daha sağlıklı ve daha aktif bir yaşam sürmek isteyenlere ilham vermeyi taahhüt ediyor. iOS ve Android platformlarıyla uyumlu olan Fitbit cihazları, uzun pil ömrü, etkileyici sağlık, fitness ve akıllı özellikleri, renkli ve şık estetiği ile öne çıkıyor.

    Daha çok öne çıktı

    Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, son yıllarda giyilebilir teknoloji ürünlerinin giderek daha öne çıktığını belirterek, “Biz de Bilkom olarak tüketicilerin teknoloji yoluyla yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Bu çerçevede giyilebilir teknolojideki liderliğimizi Fitbit’in sağlık ve fitness odaklılığı ile bir adım ileri taşıyor, sağlık ve aktif yaşam tutkunları için Fitbit’i portföyümüze katmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. Fitbit Versa 2, Fitbit Versa Lite, Fitbit Charge 3 ve Fitbit Inspire HR gibi sağlıklı yaşamı destekleyen Fitbit ürünleri, Türkiye’de Bilkom güvencesiyle satışa sunulacak.

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