09.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
‘Fiyat istikrarı hedefine esnaf destek veriyor’
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, fiyat istikrarı hedefine ilişkin bilgilendirme yapmak ve bu hedef etrafında toplumsal sahiplenme sağlamak amacıyla Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’i ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin TCMB’nin Twitter hesabından paylaşımda bulunuldu.
Ağbal’ın, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde 2023’te yüzde 5 düzeyinde oluşacak fiyat istikrarı hedefine ilişkin bilgilendirme yapmak amacıyla Palandöken’i ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, “TESK yönetiminin fiyat istikrarı hedefine yönelik güçlü desteklerinin görülmesinden büyük memnuniyet duyuldu” ifadesine yer verildi.
Palandöken de, “Merkez Bankası para politikalarında belirli bir ivmeyi kazandı. Temel gıda ürünlerinin fiyatlarında şimdilik yüzde 5-6 gerileme oldu. Bundan sonraki ekonomik tedbirlerle tahmin ediyorum ki piyasalarda bir rahatlama hissedilecek” açıklamasını yaptı.
"Çay içerken" üstündeki çatı iki sokak öteye uçtuBursa'nın Osmangazi ilçesinde, kuvvetli lodostan dolayı bir apartmanın çatısı koparak iki sokak uzağa uçtu. Apartman sakini Mustafa Dilek, olay sırasında binanın çatı katında çay içtiğini söyleyerek,"Vidalar yerinden kopmaya başladı ilk başta. O sırada ellerimi ve yüzümü kapatıp korunmaya çalıştım. Çok korktum. Bir anda rüzgar geldi, kopardı" dedi.