‘Fiyat istikrarı hedefine esnaf destek veriyor’

Ağbal’ın, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde 2023’te yüzde 5 düzeyinde oluşacak fiyat istikrarı hedefine ilişkin bilgilendirme yapmak amacıyla Palandöken’i ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, “TESK yönetiminin fiyat istikrarı hedefine yönelik güçlü desteklerinin görülmesinden büyük memnuniyet duyuldu” ifadesine yer verildi.

Palandöken de, “Merkez Bankası para politikalarında belirli bir ivmeyi kazandı. Temel gıda ürünlerinin fiyatlarında şimdilik yüzde 5-6 gerileme oldu. Bundan sonraki ekonomik tedbirlerle tahmin ediyorum ki piyasalarda bir rahatlama hissedilecek” açıklamasını yaptı.