BİST1.007-2.62EURO8.670.74USD7.331.43ALTIN485.271.22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Flaş... THY'den Almanya'ya seyahat edecek yolculara 'PCR testi' uyarısı
    ABONE OL
    07.08.2020 - 11:35 | | İHA

    Flaş... THY'den Almanya'ya seyahat edecek yolculara 'PCR testi' uyarısı

    Türk Hava Yolları(THY), 8 Ağustos saat 23.59’dan itibaren Almanya’ya seyahat edecek yolcuların varış öncesi son 48 saat içerisinde korona virüs testi (PCR) yaptırmış olması gerektiği uyarısında bulundu. Belirtilen şartlara uymayan yolcular, Almanya uçuşlarına kabul edilmeyecek.

    Flaş... THY'den Almanya'ya seyahat edecek yolculara 'PCR testi' uyarısı

    Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, Almanya'ya seyahat edecek yolcular için yeni bir paylaşımda bulunarak, bu ülkeye gidecek yolcuların varış öncesi son 48 saat içerisinde korona virüs testi yaptırmış olması gerektiği uyarısında bulundu. Buna göre 8 Ağustos saat 23.59’dan itibaren belirtilen şarta uymayan yolcular Almanya uçuşlarına kabul edilmeyecek.

    Flaş... THYden Almanyaya seyahat edecek yolculara PCR testi uyarısı

    Son 48 saat içerisindeki negatif PCR sonucu ibraz etmeyen yolcular uçuşa kabul edilmeyecek

    Türk Hava Yolları’nın resmi sosyal medya platformlarından konuya ilişkin yapışan paylaşımda, "Almanya'ya seyahat edecek yolcularımızın dikkatine; 8 Ağustos saat 23.59 Almanya'ya varış öncesi, son 48 saat içerisinde alınmış negatif PCR sonucu ibraz etmeyen yolcularımız, uçuşa kabul edilmeyecektir. 2 yaş altı yolcularımız, bu uygulamadan muaf tutulacaktır. İlgili uygulama, Türkiye çıkışlı Almanya varışlı tüm uçuşlar için geçerlidir. PCR testi, Sağlık Bakanlığı'nın covid19bilgi.saglik.gov.tr sitesinde yer alan sertifikalı merkezlerde veya test imkanı olan havalimanlarında yaptırılabilecektir" denildi.

    Bursa'da ormanlık alanda yangınBursa'da, ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı

    Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı

    Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

    Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

    Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

    Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

    "Corana'ya inanmıyorum" demişti! Başına bu geldi

    "Corana'ya inanmıyorum" demişti! Başına bu geldi

    Sıradaki Haber