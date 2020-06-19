Fongogo’nun yeni iş modeli: Kumbara

Fongogo, Türkiye’nin lider kitlesel fonlama platformudur. Bugüne kadar Fongogo’da yayınlanan projeler tek seferlik fonlama projeleri olup - kampanya süresi ve fon hedefi belirleyerek belli bir süre içerisinde aradıkları fona ulaşmayı hedeflediler. Kumbara projeleri ise, kampanya süresi ve fon hedefi kriterlerini kaldırarak proje sahiplerinin aylık destek almalarını sağlamayı hedefliyor.

Kumbara modelinde, proje sayfası proje iptal edilene kadar aktif kalıyor ve proje sahibi destekçilerinin abonelikleri devam ettiği sürece para kazanıyor. Destekçiler 10 TL/ay, 50 TL/ay, 100 TL/ay gibi aylık olarak belirlenmiş abonelik seviyelerini seçerek projeye abone olabiliyor, seçtikleri destek seviyesi karşılığında proje sahibinin sunduğu avantajlardan ve ayrıcalıklardan sürekli şekilde faydalanabiliyorlar.



Kumbara, düzenli olarak sağlanacak hizmet yada üretilecek içerikler için ideal bir model. Kumbara proje sahibi, fon desteği toplamakla kalmıyor, aynı zamanda projesine üye/gönüllü/takipçiler de kazanıyor. Aboneler ise proje sahibinin başarı yolculuğunun değişmez bir parçası oluyorlar. Podcast yayıncıları, video içerik üreticileri, görsel tasarımcılar, müzisyenler, topluluklar, yazarlar, gazeteciler, oyun yapımcıları, sivil toplum örgütleri, eğitim içeriği oluşturanlar, küçük işletmeler ve her türlü yaratıcılar Kumbara projesi başlatarak fon toplamaya başlayabilirler.