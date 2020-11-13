Formula 1 gongu ile borsada rekor

Dün sabah Borsa İstanbul’da gong, 9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye’ye dönen Formula 1 için çaldı. Gongun ardından başlayan işlemler alım ağırlıklı olurken BIST 100 Endeksi, ilk seansta 1.303 puanla en yüksek gün içi seviye rekorunu kırdı. Endeks günü 1.271.75 puandan kapatırken 55.2 milyar liralık rekor işlem hacmi gerçekleşti.

‘İFM’de tanıtalım’

Formula 1 takvimine 9 yıl aradan sonra dahil edilen ve 13-15 Kasım’da gerçekleştirilecek Türkiye Grand Prix’si için Borsa İstanbul’da gong töreni düzenlendi. Tören, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ve Formula 1 Sportif Direktörü Steve Nielsen’in gongu çalmasıyla başladı.

Prof. Dr. Göksel Aşan, Formula’nın son birkaç yıldır popülaritesini tekrar artırdığını belirterek, “Tam da uygun zamanda İstanbul’a geldi. 2022 yılında İstanbul Finans Merkezi’ni (İFM) bitirmiş olacağız. 2022 yarışının tanıtım turlarını, Vural Bey şimdiden sözünü alalım, İstanbul Finans Merkezi’nin içinde yapalım.”

‘Gözler Türkiye’de’

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1’i Türkiye’ye geri getirme görevinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilmesinin ardından gerçekleştirdikleri faaliyetlere değindi. Intercity İstanbul Park’ın dünyanın en heyecan verici yarış pistlerinden olduğunu ifade eden Ak, şöyle konuştu:

“Dünyanın gözü 13-14-15 Kasım’da Türkiye’de olacak. F1 organizasyonlarını 5 kıtadan milyarlarca insan takip ediyor. Takımların piyasa değerleri, dönen parasal büyüklükler milyar dolarları aşan büyük bir ekosistem oluşturmaktadır. Biz de bu ekosistemin bir parçası olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu dev yarışın Intercity İstanbul Park’ta düzenlenmesi hem İstanbul hem de ülkemiz için büyük bir tanıtım fırsatı demektir. Ülkemiz, yabancı yatırımlar ve yatırımcılar için cazibe merkezidir. “

Formula 1 Sportif Direktörü Steve Nielsen, 9 yıl sonra tekrar İstanbul’da yarışa katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Bu ralli değil başka bir şey



Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, gong töreninde şunları söyledi:



“Formula 1 hız, performans ve rekabetin oldukça önde olduğu bir yarış segmenti. Borsa İstanbul da bu manada hem hız hem performans anlamında kendini sürekli geliştiriyor. Borsa İstanbul’un da son dönemde ralli yaptığına dair özellikle basın organlarında ifadeler yer alıyor. Artık ralli demeyelim de Formula 1 için gong töreni yapıyoruz, ‘başka bir segment’ diyebiliriz bizim için... Kırılmadık rekor kalmayacak borsada.”



Yatırım yarışına çağrı



Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 13-15 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilecek Formula 1 yarışında tüm dünyaya “Invest in Türkiye” mesajı verecek. Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix 2020’de, yenilenen imajıyla, “founding partner” olarak tanımlanan ana destekçiler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 5 ayrı kıtadan 500 milyon tekil, toplamda ise 2 milyarı aşan izleyiciye sahip organizasyon aracılığıyla uluslararası yatırımcıya seslenecek. Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix 2020, 200 ülkede ve 250’den fazla kanalda yayınlanacak.



Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, şunları kaydetti:



“Organizasyonun hedef kitlesi içerisindeki küresel iş çevrelerini göz önünde bulundurarak tanıtım çalışmalarımıza Formula 1’i de dâhil ettik. Formula 1 demek hız demek, enerji demek. Biz de mevcut yatırımcılarımıza maksimum hızla destek veriyoruz. Potansiyel yatırımcılarımıza ise Türkiye’nin enerjisini ve gücünü anlatıyoruz. Formula 1 ile olan iş birliğimiz kapsamında da ‘Turkey’ değil, ‘Türkiye’ diyerek görsel medya ayağında bu temaya dikkat çekmek istedik.”