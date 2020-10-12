Formula 1 yarışına yepyeni asfalt

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Formula 1 yarışlarının asfaltı, çok özel bir işçilik ve imalat gerektiren bir iş olduğu için özen gösteriyoruz. Bu sene İstanbul’da gerçekleşecek Formula 1’in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz, bugün (dün) asfalt kazıma işlemine başladık” dedi.

Karaismailoğlu, Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park’ta yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı, çalışmaların startını verdi.

Ekran başına davet

Ziyaret kapsamında gazetecilere açıklama yapan Karaismailoğlu, 9 yıl aradan sonra Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapılacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

“13 - 15 Kasım’da İstanbul, Formula 1 yarışlarının 14’üncü etabına ev sahipliği yapacak. Yarışların en iyi şekilde yapılabilmesi için bakanlık olarak biz de gerekli desteği veriyoruz. 13 - 15 Kasım’da bütün misafirlerimizi ekran başına bekliyoruz, salgından dolayı buraya seyirci alamıyoruz. Bununla ilgili bir gelişme olursa bilgilendirme yapacağız.”

Mevcut pistin asfaltının yenilenmesi gerektiğine işaret eden Karaismailoğlu, asfaltın en iyi şekilde yenileneceğini söyledi.

Karaismailoğlu, konuşmasının ardından asfalt kazıcı makinesini kullanarak çalışmaların startını verdi.

Antenler temizlendi

Bakan Karaismailoğlu, “Çamlıca Tepesi’nde 28 tane devasa anten vardı. Bunların tamamı kaldırıldı” dedi. Dün Büyük Çamlıca Tepesi’nde yapılan çalışmaları da inceleyen Karaismailoğlu, Çamlıca Tepesi’nin, önceden metal yığınlarıyla dolu olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

“Yaklaşık 15 gün önce antenlerin sökümü ile alakalı bir faaliyete başladık, burayı temizledik sayılır. En son TRT’nin kulesi kaldı, onun da yıkım çalışmaları başladı. Burada 28 tane devasa anten vardı. Bunların tamamı kaldırılmış oldu. TRT’nin kulesi kısa zamanda kaldırılacak. Çamlıca TV ve Radyo Kulesi’ni de tamamladık. Dünyada ilk defa aynı anda 100 radyonun yayın yaptığı bir kule imal ederek İstanbulluların hizmetine sunduk.”