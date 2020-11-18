Formula 1’de internet kullanımı zirve yaptı

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Türkiye’nin tanıtımı için son derece önemli olan ve 150’yi aşkın ülkede 2 milyar kişinin izlediği bu organizasyonun kusursuz işlemesi için Turkcell olarak biz de üzerimize düşeni yaptık. Yarışlar boyunca gerek pilotların gerekse takımlarda görev yapanların rahat ve kesintisiz olarak iletişim kurması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Pist ve etrafında normal zamanın çok üstünde ortaya çıkan kullanım miktarlarını şebekemizde doğru şekilde yöneterek, ülkemize yakışır bir hizmet verdik” dedi.