18.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Formula 1’de internet kullanımı zirve yaptı
Formula 1’de takımlar pistte kıyasıya yarışırken, Turkcell de İstanbul Park ve çevresindeki iletişimin hızlı ve kesintisiz olarak sürmesini sağladı. Yarış ekipleri ve görevlilerin data kullanımı, 3 bin GB oldu. Artış miktarı sadece bir günde normal zamana göre yüzde 245 yükseldi. Konuşma süresi de aynı şekilde yüzde 109 artarak toplamda yaklaşık 40 bin dakika olarak gerçekleşti.
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Türkiye’nin tanıtımı için son derece önemli olan ve 150’yi aşkın ülkede 2 milyar kişinin izlediği bu organizasyonun kusursuz işlemesi için Turkcell olarak biz de üzerimize düşeni yaptık. Yarışlar boyunca gerek pilotların gerekse takımlarda görev yapanların rahat ve kesintisiz olarak iletişim kurması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Pist ve etrafında normal zamanın çok üstünde ortaya çıkan kullanım miktarlarını şebekemizde doğru şekilde yöneterek, ülkemize yakışır bir hizmet verdik” dedi.