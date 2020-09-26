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    26.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Formula 1’den turizme doping

    Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, kasım ayında Formula 1 döneminde İstanbul’da Anadolu yakasındaki otellerde canlanma beklediklerini belirterek, “Ancak bu etkinliğin ticari getirisinden çok sektöre moral vereceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

    Formula 1’den turizme doping

    Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), pandemi gölgesinde geçen ağustos ayına ilişkin konaklama sektörü doluluk oranlarını açıkladı. Açık olan otellerden sağlanan verilere göre, Türkiye’nin ağustos ayında otel dolulukları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55.9 azalarak yüzde 34.7 olarak kaydedildi. Geçen yılın ağustos ayında bu oran yüzde 78.8 olmuştu.

    Eresin, haziranda pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesiyle turizm trafiğinin başladığını anımsatarak, temmuz ve ağustos aylarında kıyı bölgelerde açık olan otellerde hem yerli tatilci hem de turist girişlerinin başladığı ülkelerden gelen turistlerle doluluk ortalamasının yüzde 40-50’lerde gerçekleştiğini hatırlattı.

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