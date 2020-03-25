Forum Nedir? Maddeler Halinde Forum Özellikleri Nelerdir?

Forum tekniğinde zaman zaman dinleyiciler sorularını sormakta ve fikirlerini beyan edebilmektedir. Forumda konu sınırlaması yoktur. Ancak bilimsel içeriklerden çok toplumdan her kesimin ilgisini çekecek standart konular olması gerekmektedir. Çünkü tekniğe dinleyiciler de katılmakta ve fikir beyan edebilmektedir.



Forum Nedir?



Forum kelime kökeni olarak Latinceden gelmektedir. Tarihi ise Eski Roma'ya dayanmaktadır. Eski Roma'da kamu sorunlarını tartışmak üzere halkın, konuşmacıların ve dinleyicilerin toplandığı alanlara "forum" adı verilmektedir. Öncelikle tartışma yapılan alan adı için kullanılırken daha sonra tartışma biçiminin adına dönüşmüştür.



Forum tekniği daha sonra geniş salonlarda 3 ya da 6 kişi arasındaki konuşmacının katılımıyla gerçekleşmekte olan tekniktir. Daha çok toplumu ilgilendiren problemler konuşulmakta ve tartışılmaktadır. Bilimsel içerik taşımayan forumda öznel fikirler beyan edilmektedir.



Forum tekniği bir başkan eşliğinde sürdürülmektedir. Teknikte başkan katılımcıları tanıtmaktadır. Daha sonra her bir konuşmacıya eşit söz hakkı vererek forumu yönetmektedir. Uygun yerlerde dinleyicilere söz hakkı vermekte, fikirlerini sunmalarına izin vermektedir.



Maddeler Halinde Forum Özellikleri Nelerdir?



Forum tekniğini diğer tekniklerden ayıran belli özellikler mevcuttur. Ayrıca forumun amacına ulaşabilmesi için bazı özelliklerin tam olması gerekmektedir:

1. Toplumsal konularda yapılan tartışma tekniğidir.

2. Konuşmacılar ve dinleyiciler fikir belirtmektedir.

3. Dinleyicilerin tartışmaya katılması forumun ayırt edici özelliği olarak kabul edilmektedir.

4. Dinleyiciler forumda sadece soru sormaz, fikirlerini de açıklarlar.

5. Bir başkan eşliğinde yürütülmektedir.

6. Konuşmacılar 3-6 kişi arasında olmak zorundadır. Ayrıca başkan tarafından eşit söz hakkı verilmektedir.

7. Forum tartışma tekniğinde amaç konuyu sonuca bağlamak ya da çözüm üretmek değildir.

8. Tekniğin amacı toplumsal bir konuyu tüm yönleriyle ele almak ve incelemektir.

9. Dinleyiciler, konu hakkında farklı fikir ve düşüncelere dikkat eder, yaratıcı düşünce güçleri gelişir.

10. Teknik bazı durumlarda TV programlarında sunulmaktadır. Böylece konuşmaya katılan ortamdaki dinleyiciler harici TV karşısındaki dinleyicileri de mevcut olmaktadır. Böylece daha geniş kitlelere hitap edilebilmektedir.



Forum Başkanının Görevleri Nelerdir?



1. Forum başkanı forumu doğru şekilde yönetmelidir.

2. Konuşmacılara eşit söz hakkı vererek, fikirlerini aktarmalarını sağlamalıdır.

3. Dinleyicilerin yönetilmesini doğru şekilde yapmalıdır.

4. Konuşmasının başında konuşmacıları tüm dinleyicilere uzmanlık alanlarıyla birlikte tanıtmalıdır.

5. Konunun dışına çıkmanın önlenmesi adına zaman zaman konuyu toparlayıcı cümleler kurmalıdır.