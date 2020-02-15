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    15.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Four Seasons İstanbul’a 5 yıldız

    Four Seasons İstanbul Otelleri derecelendirme sistemi Forbes Travel Guide tarafından en yüksek değerlendirme olan ‘Beş Yıldız’la ödüllendirildi. Four Seasons Hotel Bosphorus ve Four Seasons Hotel Sultanahmet bu yıl ilk kez ‘Beş Yıldız’lı değerlendirme almaya hak kazandı.

    Four Seasons İstanbul’a 5 yıldız

    Four Seasons Hotel Bosphorus ve Four Seasons Hotel Sultanahmet’le birlikte bu yıl 11 Four Seasons oteli listede yer aldı.  Bu beş yıldız, dünyada 73 ülkedeki tesislerin bağımsız profesyoneller tarafından 900 objektif standarda göre değerlendirmesiyle veriliyor. Four Seasons Hotels Istanbul Genel Müdürü Tarek Mourad, “Otelcilik sektöründeki yolculuğumuzda, mükemmel hizmet vermeyi, memnun etmeyi ve heyecan verici deneyimler yaşatmayı hedefliyoruz. Dünya çapında tanınan ve saygın Forbes Travel Guide tarafından her iki otelimizin en yüksek değerlendirme olan beş yıldız almış olması bizim için çok büyük önem taşıyor. Bu değerlendirmeler bizim için adeta bir Olimpiyat madalyası niteliğinde” dedi. Forbes Travel Guide CEO’su Filip Boyen ise “Four Seasons Hotels and Resorts, bu yıl, dünyada en fazla sayıda Beş Yıldızlı değerlendirme alan otele sahip olmak gibi etkileyici bir başarı yakaladı” dedi.

     

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