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    24.07.2020 - 19:43 | | AA

    Fransa 16 ülkeden gelecek yolculara covid-19 testini zorunlu kıldı

    Fransa, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 16 ülkeden gelecek yolculara havalimanlarında Kovid-19 testini zorunlu kıldı.

    Fransa 16 ülkeden gelecek yolculara covid-19 testini zorunlu kıldı

     

    Başbakan Jean Castex, Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, salgının hızla yayıldığı 16 ülkeden Fransa'ya gelecek yolcuların havalimanlarında Kovid-19 testi yapmasının zorunlu hale geldiğini belirtti.

    Yolcuların Fransa'ya gelmeden en fazla 72 saat içerisinde test yaptırmaları veya havalimanlarında teste tabi tutulmaları gerektiğini ifade eden Castex, testin Fransa'daki havalimanında yapılması durumunda sonuçların 24 saat içerisinde ilgili kişiye telefon veya elektronik posta yoluyla bildirileceğini, testi pozitif çıkan kişilerin ise karantina altında tutulmalarının zorunlu olacağını söyledi.

    Castex, bu uygulamanın 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe gireceğinin altını çizdi.

    Fransızlara, salgının durumunun endişe yaratması nedeniyle Katalonya'ya seyahat etmemelerini tavsiye eden Castex, Fransa ile İspanya arasında seyahatlerin sayısını en aza düşürmek için Madrid ile görüşmelerin yapıldığını aktardı.

    Başbakanlık, söz konusu 16 ülkenin ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Panama, Güney Afrika, Kuveyt, Katar, İsrail, Brezilya, Peru, Sırbistan, Cezayir, Türkiye, Madagaskar, Hindistan ve Umman olduğunu bildirdi.

    Fransız yetkililer, ülkede salgının hızla yayılmasından endişe ediyor. Fransa Halk Sağlığı Kurumuna göre son 3 haftada Kovid-19 vaka sayıları yüzde 66 arttı.

    Fransa'da salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 182'ye, vaka sayısı ise 210 bin 972'ye yükseldi.

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