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    HaberlerEkonomi Haberleri Fransa'da corona virüs nedeniyle 3,6 milyon kişi işsiz kaldı
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    01.04.2020 - 19:23 | | AA

    Fransa'da corona virüs nedeniyle 3,6 milyon kişi işsiz kaldı

    Gelen son dakika haberine göre; Fransa'da yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle 3,6 milyon kişinin işsiz kaldığı bildirildi.

    Fransa'da corona virüs nedeniyle 3,6 milyon kişi işsiz kaldı

     

    Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, yaptığı açıklamada, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen 337 bin şirketin 3,6 milyon çalışanını işten çıkarttığını belirtti.

    Penicaud, bunun devlete maliyetinin 11 milyar avro olduğunu kaydetti.

    İşten çıkarılanlar maaşının yüzde 70'ni devletten işsizlik maaşı olarak alacak.

    Öte yandan Konut Bakanı Julien Denormandie, Ouest-France gazetesine yaptığı açıklamada, devletin evsiz kalan 60 bin kişiye günlük 7 avro olmak üzere toplam 15 milyon avro yardım yapacağını bildirdi.

    Ülkede sokaklarda kalan evsizler için otellerde 5 bin kişilik ve 40 farklı merkezde ise bin 300 kişilik yerler oluşturulmuştu.

    Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 523'e, vaka sayısı ise 52 bin 128'e yükselmişti.

    Önce çarptı sonra bakıp kaçtıBodrum’da köpeği ezip geçen otomobil sürücüsünün ezdiği köpeğe bakıp yoluna devam etmesi bu kadarına da pes dedirtti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ise kan dondurdu.
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