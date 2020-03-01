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    01.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Fuarda ‘karanlık fabrika’ kuracak

    2020’de 40 fabrikayı daha akıllı hale getirmeye hazırlanan Tezmaksan, 12-15 Mart tarihleri arasında TÜYAP’a karanlık fabrika kuracak.

    Fuarda ‘karanlık fabrika’ kuracak

    Akıllı fabrika teknolojileri ve 5G çözümleri uygulayan şirket, Win Eurasia fuarında akıllı fabrika prototipi kuracak. Şirket, bu etkinlikle, fuar ziyaretçilerinin karanlık fabrikadaki süreçleri anlık olarak takip etmesini sağlamayı hedefliyor.

    Tekmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, 122 ülkeden 78 bin ziyaretçinin beklendiği fuarda Türkiye’nin rekabetçi gücünü göstererek uluslararası arenada da Türk makinelerinin tercih edilmesini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

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