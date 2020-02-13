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    HaberlerEkonomi Haberleri Garanti BBVA elektriği yeşil enerjiden alacak
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    13.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Garanti BBVA elektriği yeşil enerjiden alacak

    Garanti BBVA, bu yıl 813 şubesi ve 45 binasında yaklaşık 30 bin konutun tüketimine karşılık gelen yaklaşık 90 milyon kilovatsaatlik elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılayacak. Banka, bir yılda 3 milyondan fazla ağacın azaltabileceği sera gazına denk gelen yaklaşık 45 bin ton karbondioksit eş değeri emisyonu engellemiş olacak.

    Garanti BBVA elektriği yeşil enerjiden alacak

    Yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Anlaşması gerçekleştirdiklerini belirten Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ şu açıklamayı yaptı:

    “Bu anlaşma, sürdürülebilir ekonomi konusunu başta kurum kültürü olmak üzere tüm altyapımıza başarılı bir şekilde entegre ettiğimizin en büyük göstergesi. Şube, iştirak ve binalarımızda yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanarak sektörümüze de öncülük edeceğimize inanıyoruz.”

    Baştuğ, Garanti BBVA olarak, iklim değişikliği ve sosyal eşitsizliklerle mücadele için 34 farklı sürdürülebilir ürün ve hizmetleriyle müşterilerin farkındalığın ötesine geçip aksiyon almasına katkıda bulunduklarını belirtti.

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