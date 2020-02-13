Garanti BBVA elektriği yeşil enerjiden alacak

Yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Anlaşması gerçekleştirdiklerini belirten Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ şu açıklamayı yaptı:



“Bu anlaşma, sürdürülebilir ekonomi konusunu başta kurum kültürü olmak üzere tüm altyapımıza başarılı bir şekilde entegre ettiğimizin en büyük göstergesi. Şube, iştirak ve binalarımızda yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanarak sektörümüze de öncülük edeceğimize inanıyoruz.”



Baştuğ, Garanti BBVA olarak, iklim değişikliği ve sosyal eşitsizliklerle mücadele için 34 farklı sürdürülebilir ürün ve hizmetleriyle müşterilerin farkındalığın ötesine geçip aksiyon almasına katkıda bulunduklarını belirtti.