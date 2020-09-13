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    HaberlerEkonomi Haberleri Gaziantepli iş adamı Mehmet Teymur, hayatını kaybetti
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    13.09.2020 - 14:21 | | AA

    Gaziantepli iş adamı Mehmet Teymur, hayatını kaybetti

    Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Teymur, yaşamını yitirdi.

    Gaziantepli iş adamı Mehmet Teymur, hayatını kaybetti

    Gaziantep Valisi Davut Gül, hayatını kaybeden Teymur için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

    Teymur'a Allah'tan rahmet dileyen Gül, "Mehmet Teymur'un Kovid-19 tedavisi görürken vefat ettiğini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

    Vaka sayısındaki artışa rağmen maske takılmıyorYURT genelinde maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından Adana kent merkezinde bu kuralın hiçe sayıldığı görüldü. Vatandaşların yoğun olduğu semt pazarı tezgahtarında maskesiz satış yapıldığı gözlendi.
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