09.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Gazprom’un ihracat geliri % 39.6 düştü
Rus enerji şirketi Gazprom'un doğalgaz ihracat geliri, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 39.6 düşerek 25.2 milyar dolara geriledi.
Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğalgaz ihracat hacmi ise geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 9.7 azalarak 199.2 milyar metreküp oldu.
Öte yandan, Gazprom'un 1000 metreküp doğalgaz ihracat fiyatı da Aralık 2020'de önceki aya göre yüzde 0.7 artışla 156.6 dolara çıktı. Analistler, şirketin doğal gaz ihracatından kar elde edebilmesi için 1000 metreküp doğalgaz fiyatının 90 ila 100 dolar bandının üzerinde olması gerektiğine işaret ediyor.
Dünyanın en büyük doğalgaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğalgaz ihracat yetkisine sahip ülkenin tek şirketi konumunda bulunuyor.
"Çay içerken" üstündeki çatı iki sokak öteye uçtuBursa'nın Osmangazi ilçesinde, kuvvetli lodostan dolayı bir apartmanın çatısı koparak iki sokak uzağa uçtu. Apartman sakini Mustafa Dilek, olay sırasında binanın çatı katında çay içtiğini söyleyerek,"Vidalar yerinden kopmaya başladı ilk başta. O sırada ellerimi ve yüzümü kapatıp korunmaya çalıştım. Çok korktum. Bir anda rüzgar geldi, kopardı" dedi.