Gazprom’un ihracat geliri % 39.6 düştü

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğalgaz ihracat hacmi ise geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 9.7 azalarak 199.2 milyar metreküp oldu.

Öte yandan, Gazprom'un 1000 metreküp doğalgaz ihracat fiyatı da Aralık 2020'de önceki aya göre yüzde 0.7 artışla 156.6 dolara çıktı. Analistler, şirketin doğal gaz ihracatından kar elde edebilmesi için 1000 metreküp doğalgaz fiyatının 90 ila 100 dolar bandının üzerinde olması gerektiğine işaret ediyor.

Dünyanın en büyük doğalgaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğalgaz ihracat yetkisine sahip ülkenin tek şirketi konumunda bulunuyor.