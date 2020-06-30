Gebze’de ‘hemen teslim’ fırsatı

Emlak Konut GYO’nun hayata geçirdiği kampanyada yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olmak isteyenlere önemli fırsatlar sunuluyor. Kampanya kapsamında taksit ödemeleri de üçüncü yılda başlıyor. Emlak Konut GYO’dan yapılan açıklamada, yaşamın başladığı Gebze Emlak Konutları 3’te fırsatların devam ettiği belirtildi.

1955 daire var

Her ihtiyaca uygun daire tiplerini peyzaj düzenlemesiyle buluşturan Gebze Emlak Konutları 3’ün sosyal alanları, 7/24 güvenlik hizmeti, açık ve kapalı otoparkıyla ev sahibi olmak isteyenler için ‘hemen teslim’ avantajı sunduğuna dikkat çekildi.

Gebze Emlak Konutları 3, 1955 daireye ve 35 adet ticari üniteye sahip. Kapalı ve açık balkonlarıyla 4+1, 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri bulunan Gebze Emlak Konutları 3, Osmangazi Köprüsü’ne 20 kilometre, Kuzey Marmara bağlantı yoluna 10 dakika, Sabiha Gökçen Havaalanı’na 30 dakika ve İstanbul’a ise 40 dakika mesafede bulunuyor.