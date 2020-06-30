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    HaberlerEkonomi Haberleri Gebze’de ‘hemen teslim’ fırsatı
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    30.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Gebze’de ‘hemen teslim’ fırsatı

    Emlak Konut GYO, ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ sloganıyla imza attığı kampanya ile çeşitli şehirlerde fırsatlar sunuyor.

    Gebze’de ‘hemen teslim’ fırsatı

    Emlak Konut GYO’nun hayata geçirdiği kampanyada yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olmak isteyenlere önemli fırsatlar sunuluyor. Kampanya kapsamında taksit ödemeleri de üçüncü yılda başlıyor. Emlak Konut GYO’dan yapılan açıklamada, yaşamın başladığı Gebze Emlak Konutları 3’te fırsatların devam ettiği belirtildi.

    1955 daire var

    Her ihtiyaca uygun daire tiplerini peyzaj düzenlemesiyle buluşturan Gebze Emlak Konutları 3’ün sosyal alanları, 7/24 güvenlik hizmeti, açık ve kapalı otoparkıyla ev sahibi olmak isteyenler için ‘hemen teslim’ avantajı sunduğuna dikkat çekildi.

    Gebze Emlak Konutları 3, 1955 daireye ve 35 adet ticari üniteye sahip. Kapalı ve açık balkonlarıyla 4+1, 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri bulunan Gebze Emlak Konutları 3, Osmangazi Köprüsü’ne 20 kilometre, Kuzey Marmara bağlantı yoluna 10 dakika, Sabiha Gökçen Havaalanı’na 30 dakika ve İstanbul’a ise 40 dakika mesafede bulunuyor.

     

    Caddebostan Sahili'nde maske denetimiHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
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