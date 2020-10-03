Gecikme Zammı Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Gecikme Zammı Nasıl Hesaplanır?

Kamu gelir değerinin korunması için gerçekleştirilen gecikme zammı, anapara üzerinden belli miktar dahilinde sağlanmaktadır. Bu doğrultuda borç tutarı ile beraber borcun tarihi üzerinden belli zamanlar ele alınır.

Gecikme Zammı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Gecikme zammı hesaplama yapabilmek için belli başlı bazı kriterleri bilmek gerekmektedir. Oldukça karmaşık bir süreç içerisinde gerçekleşen bu hesaplama, aynı zamanda devletin verdiği yüzde veya güncelleme üzerinden de ele alınmalıdır. Ancak burada gecikme zammı ile beraber gecikme faizi kesinlikle karıştırılmamalıdır. Bu konuda hata yapan çok fazla insan olduğunu söylemek mümkündür. Gecikme zammı kamu borcunun ödenmemiş olması ile beraber meydana çıkan durum şeklinde ifade etmek gerekir. Bu doğrultuda gecikme zammı gecikme faizi ile beraber, devlet bünyesinde verilmiş olan yüzdenin anapara ile çarpılması üzerinden ortaya çıkarılmaktadır.

En Basit Yöntem ile Gecikme Zammı Nasıl Hesaplanır?

Gecikme zammı hesaplaması birçok değişkene bağlı olarak gerçekleştirilir. Bu sebepten dolayı bireysel olarak yapmak pek kolay değildir. Ancak bunun yerine en basit yöntem ile gecikme zammı hesaplaması için, hesaplama aracını kullanmak yeterlidir. Bunun için gerekli olan bazı kriterleri kutucuk içerisine yazmak gerekir.

- Borç tutarı

- Vade tarihi

- Ödeme tarihi

Genelde bu kısımlar yazıldıktan sonra, otomatik olarak gecikme zammı hesaplama aracı işlemi yapmaktadır. Buna bağlı şekilde ne kadar gecikme zammı ödeneceği öğrenilebilir.

Gecikme Zammı Hesaplama

Kamu alacaklarının vadesinde ödenmediği zamanlarda yapılan zam gecikme zammı olarak bilinmektedir. Bu konuda vergi, harç, ceza tahkik ve resim gibi birçok borç süreç içerisinde yer almaktadır. Bu doğrultuda ödenmesi gereken borca bağlı olarak ana para ile beraber tarih eşliğinde gecikme zammı hesaplaması gerçekleştirilir. Kat sayı üzerinden verilen yüzde ile beraber hesaplama yapılır.