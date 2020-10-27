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    HaberlerEkonomi Haberleri Gelir İdaresinin 1000 gelir uzman yardımcısı alım ilanı Resmi Gazete'de
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    27.10.2020 - 09:01 | | AA

    Gelir İdaresinin 1000 gelir uzman yardımcısı alım ilanı Resmi Gazete'de

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının daha önce açıkladığı 1000 gelir uzman yardımcısı alımına ilişkin detaylar belli oldu.

    Gelir İdaresinin 1000 gelir uzman yardımcısı alım ilanı Resmi Gazete'de

     

    Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 1000 gelir uzman yardımcılığı için sınav başvuruları 9 Kasım Pazartesi başlayıp, 20 Kasım Cuma saat 17.30'da sona erecek.

    Başvurular, "http://sinav.gib.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecek ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

    Giriş sınavının yazılı bölümü 12 Aralık Cumartesi saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.

    Test usulü gerçekleştirilecek yazılı sınavda başarılı olanlar, sözlü sınava alınacak.

    Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sınav yeri ve tarihine ilişkin listeler kurumun internet sitesinden (http://www.gib.gov.tr) duyurulacak.

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