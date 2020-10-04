Gelir Vergisi Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gelir Vergisi Kanunu içerisinde tanımlanan gelir vergisi, kişilerin kazançları üzerinden alınır. Burada bahsi geçen kazanç ise bir yıl içerisinde elde edilen gelir olarak tanımlanır.



Gelir Vergisi Hesaplama Nasıl Yapılır?



Gelir vergisi yükümlülüğü; ticari ve zirai kazançlar, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları ve bazı diğer kazançlar durumunda ortaya çıkar. Bu yükümlülüğe tabi olanlar ise ikametgahlarının kayıtlı olduğu vergi dairesi ve bankalar aracılığı ile ödeme yapabilirler. Ödeme tutarının hangi miktarda olacağı ise gelir vergisi tarifesi üzerinden hesaplanabilir.



Gelir vergisi tarifesi her seneye özel olarak hazırlanır ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılır. 2020 senesi için belirlenen vergi oranları; 22.000 TL’ye kadar şeklindedir. Bu kazancın arttığı durumda ise kademeli şekilde hesaplama yapılır.

49.000 TL’ye kadar olan gelirlerde vergi oranı %20’dir. Bunun 22.000 TL’si için 3.300 TL ödenir, kalan tutar ise %20’den hesaplanır. İlgili vergi tarifesinde 600.000 TL’ye kadar ödenmesi gereken vergi oranları yer almaktadır. Bir örnekle açıklamak gerekirse yılsonu vergi matrahının 50.000 TL olduğu durumda; 22.000 TL’lik kısma ödenecek tutar 22.000 x 0.15 =3.300 TL’dir. Geri kalan 28.000 TL’lik kısmıysa 28.000 x 0.20 =5.600 TL şeklinde hesaplanır. Yani, 50.000 TL değerindeki vergi matrahı için toplamda 8.900 TL vergi ödenir.



En Basit Yöntem ile Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?



Yıl içerisinde iki taksit halinde ödenmesi gereken gelir vergisi, ilgili tarifede yer alan oranlarla hesaplanabilir. Düşük miktardaki tutarlar için basit bir el hesabı yapılması yeterli olmaktadır. Ancak daha yüksek tutarlar için İnternet üzerinde ücretsiz olarak kullanıma sunulan hesaplama araçlarından da yararlanılabilir. Gelir vergisi hesaplama araçlarına, hesap yapılacak yıl ve gelir vergisi matrahının girilmesi yeterli olmaktadır. Bu araçlar yalnızca birkaç dakika içerisinde sonuç verdiğinden, vergi hesaplamanın en basit yolu olarak görülmektedir.