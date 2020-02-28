Gemi yakıtlarında maliyet artacak

Socar Marine Deniz Satışları Direktörü Zeki Tarakçı, bu kararla dünya denizcilik ve yakıt piyasalarında yeni bir dönem başladığını, gemiler tarafından kullanılan akaryakıtın kükürt içeriğinde önemli düşüş olacağını, böylece çevreye yayılan kükürt dioksit miktarında da ciddi oranda azalma meydana geleceğini söyledi.



Artış devam edecek



Çevre dostu bir şirket olarak bu uygulamayı desteklediklerini belirten Tarakçı, dünya genelinde yaşanan yetersiz üretim, bu süreçteki karmaşıklık ve hazır olmayan alt yapılar nedeniyle geçiş süreci ve yöntemlerinde küresel ölçekte problemler olduğunu da vurguladı. Bu durumun negatif etkisinin 2019 Aralık ve 2020 Ocak aylarında aşırı yüksek seyreden yüzde 0.5 fuel oil (VLSFO) fiyatları ile gözlendiğini söyledi. Tarakçı, yüksek maliyetlerin içinde bulunduğumuz yılın ilk 6-8 ayı boyunca etkisini göstereceğini ifade etti.



Yüzde 75 zam



Dünya genelinde deniz ticaretinde yaklaşık 50 bin gemi kullanılıyor. Bunların yıllık yakıt tüketimi tahminen 200 milyon ton fuel oil ve 50 milyon ton deniz motorini. 2020 sonrasında pazarın 50 milyon ton yüksek, 120 milyon ton çok düşük sülfürlü fuel oil ve 80 milyon ton deniz motorinden oluşması bekleniyor.



2018 yılında 780 bin, 2019’da 820 bin ton satış rakamına ulaştıklarını belirten Tarakçı, 2020’de yıllık satış hedeflerinin 900 bin ton olduğunu söyledi. Denizcilik sektöründe küresel kükürt üst sınırının yüzde 0.5 olmasının 2020’nin ilk altı aylık döneminde (HSFO ve VLSFO) fuel oil fiyatlarında yüzde 75’e yakın artış getireceği tahmin ediliyor.