Genç tasarımcılar ödüllerine kavuştu

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, yarışmanın düzenlendiği on yıl boyunca dereceye giren genç tasarımcıların yüzde 97’sinin tekstil sektöründe çalışmaya başlamasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

UTİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Yarışma Komitesi Başkanı Aslı Türkün Karaçor da yarışmaya on yılda 2 bin başvuru aldıklarını, 132 kişinin ödüllendirildiğini, 10 kişinin de yurt dışında eğitim hakkı kazandığını söyledi.