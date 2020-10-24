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    HaberlerEkonomi Haberleri Genç tasarımcılar ödüllerine kavuştu
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    24.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Genç tasarımcılar ödüllerine kavuştu

    Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nda finale kalan projeler arasında dereceye giren yarışmacılar düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

    Genç tasarımcılar ödüllerine kavuştu

     

    UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, yarışmanın düzenlendiği on yıl boyunca dereceye giren genç tasarımcıların yüzde 97’sinin tekstil sektöründe çalışmaya başlamasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

    UTİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Yarışma Komitesi Başkanı Aslı Türkün Karaçor da yarışmaya on yılda 2 bin başvuru aldıklarını, 132 kişinin ödüllendirildiğini, 10 kişinin de yurt dışında eğitim hakkı kazandığını söyledi.

    Genç kıza sokak ortasında bıçaklı saldırıBayrampaşa'da bir saldırgan kaldırımda arkadaşıyla yürüyen genç kızı bıçaklayarak kaçtı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda genç kızın bacağına yedi dikiş atılırken, bıçaklı saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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