Gençler daha kolay istihdam edilecek

Selçuk, genç istihdamına büyük önem verdiklerini, istihdama katılımı artırıcı adımlar atacaklarını söyledi. Selçuk, “Gençlerin ve 50 yaş üzerindekilerin istihdamını kolaylaştırıcı maddeler olacak. Mevzuatta sıkıntımız yok ama farkındalık için teşvik sağlayacağız” dedi.