24.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Gençler daha kolay istihdam edilecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, istihdamın korunmasını hedefleyen ‘istihdam kalkanı’ paketinde, gençler ve 50 yaş üzerindekilerin istihdamını kolaylaştırıcı maddelerin olacağını bildirdi.
Selçuk, genç istihdamına büyük önem verdiklerini, istihdama katılımı artırıcı adımlar atacaklarını söyledi. Selçuk, “Gençlerin ve 50 yaş üzerindekilerin istihdamını kolaylaştırıcı maddeler olacak. Mevzuatta sıkıntımız yok ama farkındalık için teşvik sağlayacağız” dedi.