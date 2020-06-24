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    HaberlerEkonomi Haberleri Gençler daha kolay istihdam edilecek
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    24.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Gençler daha kolay istihdam edilecek

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, istihdamın korunmasını hedefleyen ‘istihdam kalkanı’ paketinde, gençler ve 50 yaş üzerindekilerin istihdamını kolaylaştırıcı maddelerin olacağını bildirdi.

    Gençler daha kolay istihdam edilecek

    Selçuk, genç istihdamına büyük önem verdiklerini, istihdama katılımı artırıcı adımlar atacaklarını söyledi. Selçuk, “Gençlerin ve 50 yaş üzerindekilerin istihdamını kolaylaştırıcı maddeler olacak. Mevzuatta sıkıntımız yok ama farkındalık için teşvik sağlayacağız” dedi.

    Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılarKocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
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