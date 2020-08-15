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    15.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Gençlerden sosyal sorumluluk atağı

    Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın 1998 yılında kurduğu Anadolu Aslanları Derneği'nin gençlik kuruluşu Genç ASKON, sosyal sorumluluk projeleriyle gündeme geldi. Londra, Almanya, Çin, Tayland ve Bangladeş'te şubelerini faaliyete geçiren dernek, Kurban Bayramı'nda Arakan'a kurban bağışı yaptı.

    Gençlerden sosyal sorumluluk atağı

    Üç binin üzerinde köpeğe ev sahipliği yapan Yedikule Hayvan Barınağı'nı da ziyaret eden dernek üyeleri, 'Genç Bülten' projesiyle gençliğin, sokağın nabzını tutan bir projeye imza attı. Vatandaşların düşüncelerini sosyal medyadan paylaşan ekip, hazırladıkları raporlarla da iş dünyasının sosyal projelere katkısının artmasını hedefliyor.

    Genç ASKON Dijital Dönüşüm ve İletişim Birim Başkanı Eyyüp Açık, bu projeyle sokağın nabzını tutabilmeyi amaçladıklarını, insanların sorunlarını, taleplerini ve yorumlarını dinlemek adına Genç Bülten projesini hayata geçirdiklerini ifade etti.

    Genç ASKON Genel Başkanı Hüseyin Karaca, "Yaptıklarımızı asla kafi görmüyoruz daha çok ve daha büyük işler yapmak azminde ve mecburiyetindeyiz" dedi.

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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