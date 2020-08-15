Gençlerden sosyal sorumluluk atağı

Üç binin üzerinde köpeğe ev sahipliği yapan Yedikule Hayvan Barınağı'nı da ziyaret eden dernek üyeleri, 'Genç Bülten' projesiyle gençliğin, sokağın nabzını tutan bir projeye imza attı. Vatandaşların düşüncelerini sosyal medyadan paylaşan ekip, hazırladıkları raporlarla da iş dünyasının sosyal projelere katkısının artmasını hedefliyor.

Genç ASKON Dijital Dönüşüm ve İletişim Birim Başkanı Eyyüp Açık, bu projeyle sokağın nabzını tutabilmeyi amaçladıklarını, insanların sorunlarını, taleplerini ve yorumlarını dinlemek adına Genç Bülten projesini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Genç ASKON Genel Başkanı Hüseyin Karaca, "Yaptıklarımızı asla kafi görmüyoruz daha çok ve daha büyük işler yapmak azminde ve mecburiyetindeyiz" dedi.