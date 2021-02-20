20.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Gestaş, bir gemi daha satın aldı
Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi şirketi Gestaş, bugünlerde gemi satın alımlarıyla gündemde. Çanakkale Boğazı, Gökçeada, Bozcaada ve Güney Marmara Hattı’nda araç ve yolcu taşımacılığı yapan Çanakkale’nin deniz ulaşım şirketi, 2021 yılına da gemi alımıyla başladı, filoda kiralık olarak hizmet veren Avşa Adası gemisi, satın alınarak şirket envanterine dahil oldu. Şirket geçen yıl da altı gemi satın almıştı.
Gestaş Genel Müdürü Mahir Sevinç, satın aldıkları 7 gemiyle sahip oldukları toplam gemi sayısını 6’dan 13’e çıkardıklarını, 8 kiralık gemi de dahil edildiğinde 21 gemiyle hizmet verdiklerini söyledi. Mahir Sevinç şöyle konuştu:
“Şirketimizin kazançlarının çoğu gemi kiralarına gidiyordu. Şirketimizin acilen kendi gemilerine sahip olması gerekiyordu. 2020 yılı içerisinde 6 gemiyi kendi öz kaynaklarımızla satın aldık. Son olarak da 11 yıldır şirketimizde kiralık olarak hizmet veren Avşa Adası gemisi de yine kendi kaynaklarımızla, borçlanmadan şirketimiz envanterine katıldı. 550 bin Çanakkalelinin şirketi olan Gestaş’ı güçlü bir şirket konumuna getiriyoruz.”
En yakın arkadaşı anlattı: Kocası kıskanmasın diye giyimini bile değiştirdiAntalya'da doktor eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) tabancayla vurup öldürdüğü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) en yakın arkadaşı ve danışanı Tuğba Pekdiri Avcı, "Gamze, kocası kıskanmasın diye giyimini bile ona göre ayarlıyordu. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi.