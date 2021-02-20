Gestaş, bir gemi daha satın aldı

Gestaş Genel Müdürü Mahir Sevinç, satın aldıkları 7 gemiyle sahip oldukları toplam gemi sayısını 6’dan 13’e çıkardıklarını, 8 kiralık gemi de dahil edildiğinde 21 gemiyle hizmet verdiklerini söyledi. Mahir Sevinç şöyle konuştu:



“Şirketimizin kazançlarının çoğu gemi kiralarına gidiyordu. Şirketimizin acilen kendi gemilerine sahip olması gerekiyordu. 2020 yılı içerisinde 6 gemiyi kendi öz kaynaklarımızla satın aldık. Son olarak da 11 yıldır şirketimizde kiralık olarak hizmet veren Avşa Adası gemisi de yine kendi kaynaklarımızla, borçlanmadan şirketimiz envanterine katıldı. 550 bin Çanakkalelinin şirketi olan Gestaş’ı güçlü bir şirket konumuna getiriyoruz.”