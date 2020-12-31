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31.12.2020 - 08:36 |

Gezen tavuğun foyası ortaya çıktı! İnceleme başlatıldı

Yumurta fiyatlarının artışı tartışması hız kesmeden devam ediyor. Ticaret Bakanlığı’nın ardından bir inceleme de Tarım Bakanlığı başlattı.

Gezen tavuğun foyası ortaya çıktı! İnceleme başlatıldı

Ticaret Bakanlığı’nın yumurta fiyatlarındaki artışı incelemeye almasının ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı da yumurta üreticilerini toplantıya çağırdı. Üreticiler fiyatların maliyet artışından kaynaklandığını anlatırken, aynı zamanda gezen tavuk, organik tavuk, adı altında satılan bazı yumurtalarda olağanüstü fiyat artışları yaşandığını belirttiler.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) Başkanı İbrahim Afyon, “Gezen tavuğun foyası ortaya çıktı. Bizim fiyatlarımız yem fiyatlarındaki artıştan kaynaklanırken, onlar doğadaki otu çöpü yedirdiklerini söylüyorlar. Ota çöpe zam mı geldi?” dedi.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre Ticaret Bakanlığı’nın yumurta üreticileri ve marketlerle konuşmasının ardından, Bakanlık YUMBİR yönetim kurulunu görüşmeye çağırdı. Başkan İbrahim Afyon, Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in yaptıkları görüşmede fiyatlardaki yükselişin nedenlerini sorduğunu belirterek, “Biz, yem fiyatlarındaki artışı ve bazı market uygulamalarını anlattık. Ayrıca ‘organik yumurta’ diye satılanların, sertifikalı gerçek gezen tavuk, köy yumurtası olmadığını söyledik” dedi.

GEZEN TAVUK MU DEĞİL Mİ?

Bakanlığın, inceleme başlatacağını belirten Afyon, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beyaz yumurtanın fiyatı yerinin kirasına göre 1 lirayı geçmemeli. Doğal yumurta sattığını, iddia edenler, 1.5 lira fiyatla nasıl yumurta satıyorlar? Vatandaşımız damgasız yumurta almasın. Her sarı yumurtayı da organik zannetmesin, sertifikasını sorgulasın. Gerçek olmadığı halde ‘organik’ yumurta servis diye ediliyor.”

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