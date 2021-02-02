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02.02.2021 - 16:03 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

Gezi teknesi hattı kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; gezi teknesi hattı kiraya verilecek.

Gezi teknesi hattı kiraya verilecek

Hasankeyf sınırlarında bulunan Ilısu Prof. Dr. Veysel EROĞLU Baraj Gölü üzerinde Müze Limanından aldığı yolcuları yaklaşık 1 saat 30 dakika gezi turu yaparak Batı (Batman) yönünde turizm amaçlı faaliyet gösterecek 1 adet hat üzerinde 8 adet yolcu taşıma teknesinden oluşacak işletmelerin ilanda belirtilen yıllık kira bedeli ödenerek rotasyonlu hat kiralama işi ihale edilecektir.

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İskenderun açıklarında hortum oluştuİskenderun Körfezi açıklarında bugün öğle saatlerinde hortum meydana geldi. Bir süre denizde ilerleyen hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi. Hortum, kameralara yansıdı.
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