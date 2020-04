‘Gıda sıkıntısı ihtimali bile yok’

Yetkililer, Türkiye’nin gıda arz güvenliğinde sorun olmadığına sık sık vurgu yaparken, Milliyet konuyu Türkiye Gen Bankası Başkanı Kürşad Özbek’e sordu.



Özbek, Tohum Gen Bankası’nın salgın kuraklık ve afet dönemlerine karşı her daim hazırlıklı olduğunu belirtirken, “Gen bankasında muhafaza altına almış olduğumuz 63 bin çeşit ürün örneğimiz var. Buradaki örneklerin dübslikasyonu emniyet yedeklemesi mutlaka yapılıyor. Türkiye’deki her gıdaya ilişkin tohum bu bankada yedekleniyor” dedi. Özbek şunları kaydetti:



“Tescil sertifikalı tohumculuk ve muhafazasına ilişkin bir çok proje bulunuyor. Türkiye, 1960’lı yıllardan beri genetik kaynakların toplanması üzerinde çalışıyor. Tarım Bakanlığımız’ın elinde farklı türlere ait 120 bin adet tohum örneği bulunmakta.” Gıda sıkıntısı ihtimalinin söz konusu olmadığını belirten Özbek “Tarım Bakanlığımıza bağlı araştırma enstitülerimizde deneme çiftlikleri var. Sadece biz her yıl 3 bin 500 yerel çeşit üretiyoruz” dedi.