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    29.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Girişimci gençler için yeni adres

    Silikon Vadisi ve Şanghay’da bulunan inovasyon merkezleriyle teknoloji alanındaki gelişmeleri yerinde takip eden ve Türkiye’deki yazılımcı gücüyle birleştiren Softtech, Türkiye’de girişimciliğin geleceği için de önemli bir adım atarak Softtech Ventures’ı kurdu.

    Girişimci gençler için yeni adres

    Softtech Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aran, Softtech’in İş Bankası’nın teknoloji şirketi olduğunu ve İş Bankası’nın girişimcilik ekosistemi içinde Softtech Ventures ile eksik olan parçayı tamamladıklarını belirtti. Aran’ın verdiği bilgiye göre, Softtech Ventures, tohum aşamasında olan girişimleri geleceğe taşımayı amaçlıyor.

    Kuruculara hisse

    Softtech Ventures ilk aşamada, Softtech’te kurum içi girişimcilik projesi olarak başlayan ve Türkiye’de finans, tarım ve teknolojiyi birleştiren İmeceMobil uygulaması, açık bankacılığın öncü çözümü TekCep uygulaması ve emlakçıların yeni nesil dijital asistanı olmayı amaçlayan Maydanoz uygulaması gibi yenilikçi projelere ev sahipliği yapacak. Softtech Ventures’ın, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi için önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade eden Aran şunları söyledi: “Softtech’in kurum içi girişimcilik projesi olarak geliştirdiği işleri Softtech Ventures’a taşıyacağız ve bu girişimlerin kurucularına da hisse vereceğiz. Yalnızca kurum içi girişimlerimize değil, fikrin ötesine geçen, teknoloji desteğine ihtiyaç duyan tüm girişimlere kapımızı açıyoruz. Birçok farklı sektöre ve insana katma değer sağlayacak girişimler yaratarak ve geliştirerek ülkemizin dijitalleşmesine ve büyümesine destek olmak, ülkemizin gençlerinin ve girişimcilerinin yanında, onların geleceğe umutla bakmalarına ve hayal kurmalarına yardımcı olmak en büyük amacımız.”

    Girişimcilik kültür

    Girişimciliğin bir kültür olduğunu, her girişimin bir hayalle başladığını ve inovasyonla geliştiğini belirten Aran, Softtech’in de kültüründe girişimciliğin olduğunu belirtti. Aran, “Çalışanlarımızı birer girişimci olarak görüp destekliyoruz. Bugüne kadar Softtech içinden sağlık alanında çalışmalar yapan LiveWell, en iyi kurum içi girişimcilik ödülüne sahip liman otomasyon sistemi GullsEye ve Almanya’da faaliyetlerini yürüten fintech Maxi Digital gibi farklı alanlardaki şirketleri çıkardık” dedi.

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