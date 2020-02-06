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    06.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Girişimcilere ‘Pilot’ desteği

    Türk Telekom’un teknoloji girişimlerini desteklemek ve onlarla iş birliği yaparak müşterilerine yenilikçi ürün, hizmetler sunmak amacıyla hayata geçirdiği PİLOT’ta 8. dönem başvuruları açıldı.

    Girişimcilere ‘Pilot’ desteği

    Başvurular www.turktelekompilot.com.tr web sitesinden yapılabilecek. PİLOT’a kabul edilen her ekibe 150 bin TL doğrudan destek sağlanacak.
    Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, bugüne kadar PİLOT’tan mezun olan 65 girişime Türk Telekom tarafından toplamda 4 milyon TL’nin üzerinde nakit desteği verildiğini belirtirek, mezun girişimlerin 2019 yılında 350 kişiye istihdam sağladığını ve 41 milyon TL ciro elde ettiğini söyledi. Karakullukçu, “2013’de hayata geçen ve şubatta 8. dönem başvuruları başlayan PİLOT programı kapsamında girişimlere teknolojimizle, bilgi birikimimizle destek oluyoruz” dedi.

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