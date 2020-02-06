Girişimcilere ‘Pilot’ desteği

Başvurular www.turktelekompilot.com.tr web sitesinden yapılabilecek. PİLOT’a kabul edilen her ekibe 150 bin TL doğrudan destek sağlanacak.

Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, bugüne kadar PİLOT’tan mezun olan 65 girişime Türk Telekom tarafından toplamda 4 milyon TL’nin üzerinde nakit desteği verildiğini belirtirek, mezun girişimlerin 2019 yılında 350 kişiye istihdam sağladığını ve 41 milyon TL ciro elde ettiğini söyledi. Karakullukçu, “2013’de hayata geçen ve şubatta 8. dönem başvuruları başlayan PİLOT programı kapsamında girişimlere teknolojimizle, bilgi birikimimizle destek oluyoruz” dedi.