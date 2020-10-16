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    HaberlerEkonomi Haberleri Giyim ihracatına dijital doping
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    16.10.2020 - 07:00 |

    Giyim ihracatına dijital doping

    Tamamen dijital platformlar üzerinden Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) desteği ile gerçekleşen Mercedes - Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI) bugün sona eriyor.

    Giyim ihracatına dijital doping

     

    12 Ekim’de Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe tarafından açılan MBFWI moda dünyasının tüm oyuncularını bir araya getirdi.

    Güçlü Türk tasarımı

    TİM Başkanı İsmail Gülle, hazır giyim ihracatını daha yukarı çekmek için pandemi sonrası fırsatlar olduğuna dikkat çekti. Gülle, tasarım odaklı ihracat ile hazır giyim ihracatına önemli ivme kazandırılacağını belirterek, MBFWI’nin lokomotif işlevi görebileceğini söyledi. Mustafa Gültepe ise Türk tasarımının gücüne inandıklarını ve Türk tasarımının dünyada yer bulabilmesi için moda haftasının önemine işaret etti.

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