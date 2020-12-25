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25.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Global çapta ‘çifte iflas’

Güney Koreli otomotiv devi SsangYong, 55 milyon dolarlık kredi borcu sebebiyle iflas başvurusunda bulundu.

Global çapta ‘çifte iflas’

Şirket bundan 10 yıl önce de mali sıkıntılarla boğuşmuş Hintli Mahindra’nın SsangYong’un yüzde 75’ini satın alarak iflastan kurtarması sonrasında yoluna devam etme kararı almıştı. Şirketten yapılan ve yabancı finans kuruluşları ile geri ödeme sürelerini ertelemek için bir anlaşmaya varılamadığının bildirildiği açıklamada, şu ifaedelere yer verildi: “İçinde bulunduğumuz süreçten çıkmak için bütün seçenekleri değerlendiriyoruz.”

Global arenada bir diğer iflas haberi de ABD’den geldi. 1924 kuruluşlu Hollywood yıldızı yapımcı Metro Goldwyn Mayer (MGM) Stüdyoları iflas etti. Şirketin kütüphanesinde 4 bin film ve toplamda 17 bin saatlik televizyon projesi var. Şirketin tüm film arşivi ve dizi içerikleri stüdyoyla birlikte satışa çıkarıldığı belirtiliyor. MGM’in piyasa değerinin 5.5 milyar dolar olduğu iddia ediliyor.

Ankara'dan yola çıkan 61 ambulans İstanbul'a geldiAnkara'dan yola çıkan 61 ambulans akşam saatlerinde konvoy halinde İstanbul'a geldi. Tam donanımlı yeni ambulansların bir kısmı eskileriyle değiştirilerek bir kısmı ise yeni açılan 112 noktalarında vatandaşlara hizmet verecek.
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