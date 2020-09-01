Gökyıldırım Alman devin zirvesinde

Gökyıldırım, daha önce MediaMarkt Türkiye’de İcra Kurulu Başkanı olarak yaptığı başarılı çalışmaların ardından MediaMarkt Doğu Bölgesi Operasyon Başkanlığı’na ve MediaMarktSaturn Perakende Grubu İcra Kurulu Üyeliği’ne getirilmişti. Yenal Gökyıldırım, 13 ülkede 1.000’in üzerinde mağazayla faaliyet gösteren şirketin Yönetim Kurulu’nda COO görevini üstlenecek. Gökyıldırım, Türkiye’nin yanı sıra Belçika, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Polonya ve Portekiz’den sorumlu olacak.

‘Mutluluk duydum’

Yenal Gökyıldırım, Global Yönetim Kurulu Üyeliği’nin ardından gelen bu atamadan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, “MediaMarkt Türkiye olarak tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte oldukça başarılı işlere imza attık ve MediaMarkt’ın faaliyet gösterdiği ülkeler arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk. Bu başarılı çalışmalarımızın ardından alınan bu karar, MediaMarkt Türkiye’nin de global anlamda güçlenmesi anlamına geliyor. Bununla birlikte sektörünün açık ara en büyük şirketinde, önemli bir pozisyonda görev alacak ve ülkemi temsil edecek olmaktan gurur duyuyorum” dedi. Gökyıldırım, MediaMarkt’taki görevine başladıktan hemen sonra ekibiyle birlikte finansallarda önemli iyileştirmeleri gerçekleştiren bir dönüşüm programını hayata geçirdi. Gökyıldırım’ın 2015’ten bugüne kadarki liderlik sürecinde ortaya koyduğu finansal başarıları kadar, Türkiye operasyonunun müşteri odaklılık ve dijital dönüşümde kat ettiği yol da dikkat çekti. Yeni nesil perakendecilik ve mağaza yapılanmaları, online satış yatırımları, merkezi fiyatlandırma, yapay zekaya bağlı lojistik ve tedarik sistemlerinin kurulması odaklı dönüşümün sağlanması gibi projeler Yenal Gökyıldırım’ın liderliğinde gerçekleşti.

Üst düzey görevlerde bulundu

Yıldız Teknik Üniversitesi(YTÜ) Makine Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede MBA derecesini alan Gökyıldırım, 25 yılı aşan kariyeri süresince çok sayıda uluslararası şirkette üst düzey görevlerde bulundu.

Philips Elektronik’te 14 yıl boyunca çeşitli üst düzey görevlerde çalıştı. Gökyıldırım, 2011’de Türkiye’ye dönerek Doğan Online’ın CEO’su oldu, ardından da LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürlüğünü üstlendi. MediaMarkt Türkiye’de 2015 yılında CEO olarak göreve başladı.