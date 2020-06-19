Göl evlerinde resort tatili

Ela Quality Resort Belek Genel Müdürü Ufuk Gezgin, bu kapsamda 200 göl evi ile müstakil tatili resort otel konforuyla sunduklarını kaydetti. İnsanların tatillerini olabildiğince izole bir şekilde yapmak istediklerini belirten Gezgin, şunları söyledi:

“Tesisimizin sahip olduğu geniş alan sayesinde misafirlerimiz sosyal mesafe konusunda problem yaşamadan açık havada vakit geçirebilecek. Özellikle çocuklu ailelerin yoğun talep gösterdiği müstakil göl evlerimizde, misafirlerimizin lobi, merdiven, koridor, asansör gibi ortak alanları kullanmasına gerek kalmayacak. Kendilerine özel pavilyonlarda vakit geçiren misafirlerimiz denizden ya da havuzdan sonra hiçbir kapalı alana girmeden direk odasına girebilecek. Ana restorana ek olarak otelde bulunan farklı restoranlarda dünyaca ünlü şeflerin hazırladığı dünya lezzetlerini açık havada tadabilecekler.”

Temmuzda hızlanır

Bölgede asıl hareketin yabancı turistin gelmeye başlamasıyla olacağını belirten Ufuk Gezgin, Antalya Belek bölgesinde otellerin bir kısmının kapalı olduğunu, 1 Temmuz sonrasında açılışların hızlanacağını söyledi. Gezgin, “Şubata kadar 2020 yılının rekorlar yılı olmasını bekliyorduk. Tarihimizde ilk kez bu kadar yüksek bir erken rezervasyon almıştık. Şu anda ise var olan rezervasyonlarda temmuz ve sonrasına çok fazla erteleme almadık. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayları için rezervasyonlarımız var. İngiltere, Almanya ve Polonya’dan eylül ve ekimden itibaren rezervasyon talepleri geliyor. Belli bir doluluk oranına ulaşırız” dedi.