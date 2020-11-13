Gölcük’ten dünyaya E-Transit geliyor

Ford Motor Company Başkanı ve CEO’su Jim Farley’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Ford E-Transit’in global lansmanında Transit’in tam elektrikli ilk versiyonunun Avrupa müşterileri için Ford Otosan Gölcük Fabrikası’nda üretileceği açıklandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, 1967’den beri Ford Otosan tarafından üretilen Ford Transit’in tam elektrikli versiyonu, Ford’un elektrifikasyon stratejisi kapsamında önemli bir yere sahip bulunuyor.

Buna göre, Ford’un Avrupa’da sattığı Transit ailesi araçların yüzde 85’inin üretimini Kocaeli’de gerçekleştiren Ford Otosan, E-Transit üretim hamlesi ile birlikte Ford’un Avrupa’daki elektrikli araç üretiminde kritik bir rol üstlenecek.



2022’de piyasada



Ticari araçlar için elektrikli ve hibrit teknolojisine geçişin özellikle önemli olduğunun altını çizen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün kararla ilgili şunları kaydetti:



“Elektrikli ticari araçlarla işletmelerin yakıt maliyetleri, bakım masrafları önemli ölçüde düşecek, verimlilik artacak. Ford Otosan olarak yatırımlarımızı ve Ar-Ge çalışmalarımızı uzun zamandır elektrikli ve hibrit araçlara odaklanarak sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın sonucu olarak 2020’nin başında elektrikli araç üretimine katkı sunmasını amaçladığımız yeni saç şekillendirme tesisimizi devreye aldık. Sonrasında Türkiye’de ürettiğimiz segmentinin ilki, elektrikli hibrit Ford Transit Custom Plug-In Hybrid, 2020 Uluslararası Yılın Ticari Aracı ödülüne layık görülerek, mükemmelliğini dünyaya ispatladı. Geçtiğimiz aylarda da Türkiye’de üretilen ve sunulan ilk ticari hibrit modellerimizi müşterilerimizle buluşturmaya başladık. Şimdi de gerekli tüm altyapı ve koşulları sağlayarak, Ford’un tam elektrikli ilk Transit modelinin Avrupa’ya yönelik seri üretimini gerçekleştirecek olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. İlk tam elektrikli Ford E-Transit’i 2022 bahar aylarında Avrupa ile paralel olarak Türkiye’de de müşterilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz.”